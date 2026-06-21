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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني يطالب باعتبار السماح للأطفال بقيادة السيارات “جناية إهمال متعمد” | خاص

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

طالب النائب علاء عبد النبي، عضو مجلس الشيوخ، بتشديد العقوبات على أولياء الأمور الذين يسمحون لأبنائهم القصر بقيادة السيارات، وذلك على خلفية حادث دهس بائعة الشاي بمنطقة حدائق الأهرام، والذي وصفه بأنه "مأساة إنسانية وجريمة مكتملة الأركان".

وأكد عبد النبي في تصريحات خاصة أن قيادة الأطفال للسيارات لم تعد مجرد مخالفة مرورية، بل تحولت إلى خطر حقيقي يهدد أرواح المواطنين، مشددا على أن السيارات في هذه الحالات تصبح أدوات قد تتسبب في كوارث وحوادث مميتة.

السن القانونية للقيادة

وأوضح أن السن القانونية للقيادة، المحددة بـ18 عاما، تمثل الحد الأدنى الذي يضمن قدر مناسب من النضج وتحمل المسؤولية، لافتا إلى أن تجاوز هذا الشرط يعرض حياة الأبناء والآخرين للخطر.

وحمل عضو مجلس الشيوخ الأسر المسؤولية الكاملة عن هذه الوقائع، معتبرًا أن السماح لقاصر بقيادة سيارة يعكس استهتارًا جسيمًا بعواقب الأمر، ويؤدي إلى نتائج مأساوية قد يدفع ثمنها الأبرياء.

تغليظ العقوبات

ودعا إلى تغليظ العقوبات الموقعة على مالك السيارة أو ولي الأمر الذي يسمح بقيادة القاصر، بحيث تشمل الحبس الوجوبي وغرامات مالية مشددة، مع اعتبار الواقعة في حال نتج عنها وفاة أو إصابات جسيمة بمثابة "جناية إهمال متعمد".

وشدد عبد النبي على أن تطبيق القانون بحزم ومحاسبة المسؤولين عن هذه الوقائع يمثلان السبيل الأمثل للحد من الظاهرة، وحماية أرواح المواطنين، ومنع تكرار الحوادث المأساوية التي تشهدها بعض الطرق والشوارع.

علاء عبد النبي مجلس الشيوخ النائب علاء عبد النبي بائعة الشاي

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