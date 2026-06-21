برلماني: القاهرة باتت منصة رئيسية لصياغة التفاهمات الإقليمية وترسيخ الاستقرار في المنطقة

أكد النائب تامر القصبي، عضو مجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا وجمهورية باكستان الإسلامية، على هامش اجتماع المجموعة الرباعية بالقاهرة، يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها الدولة المصرية في إدارة ملفات الأمن الإقليمي، وقدرتها على قيادة مسارات التقارب والحوار بين مختلف الأطراف الفاعلة.

وأوضح القصبي أن استضافة القاهرة لهذا الحدث المهم في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به المنطقة، يؤكد أن مصر لم تعد مجرد طرف مشارك في الجهود الدبلوماسية، بل أصبحت مركزًا فاعلًا ومحوريًا في صناعة التوازنات الإقليمية، ومرجعية أساسية لأي تحرك يستهدف احتواء الأزمات وتخفيف حدة التوترات.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في ترسيخ نهج متكامل يقوم على الواقعية السياسية والحكمة وتغليب الحلول السلمية، إلى جانب احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما عزز من مكانة مصر كشريك موثوق في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن تأكيدات الرئيس بشأن تعزيز آليات التعاون بين مصر والسعودية وتركيا وباكستان، تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء مسار مؤسسي للتنسيق المشترك، بما يسهم في مواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، ويعزز من فرص التهدئة وتثبيت الأمن الجماعي.

ولفت القصبي إلى أن التحركات المصرية المستمرة في ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، سواء في أزمات المنطقة أو في دعم مسارات التفاهم بين القوى الكبرى، تؤكد أن القاهرة تواصل أداء دورها التاريخي كقوة توازن إقليمي وصوت داعم للحلول السياسية بدلاً من التصعيد.

وشدد على أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، باعتبارها مفتاح الاستقرار الحقيقي في الشرق الأوسط، مؤكدًا دعم مصر الكامل لكل الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوقه المشروعة.

واختتم النائب تامر القصبي تصريحاته بالتأكيد على أن الدبلوماسية المصرية أصبحت نموذجًا متفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية، حيث تجمع بين الفعل المؤسسي والرؤية الاستراتيجية، بما رسخ مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.