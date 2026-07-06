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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنفيذ خطط تطوير الرعاية الصحية الأولية وخدمات صحة الأم والطفل بالبحيرة

نائب وزير الصحة والسكان
نائب وزير الصحة والسكان
أ ش أ

أكدت نائب وزير الصحة والسكان الدكتورة عبلة الألفي ضرورة التوسع في العيادات التخصصية داخل المراكز الصحية والاستعانة بالاستشاريين؛ لتقليل الضغط على المستشفيات وتحقيق رؤية الوزارة في تطوير الرعاية الصحية الأولية ورفع جودة الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة نائب وزير الصحة الميدانية بمحافظة البحيرة، يرافقها الدكتور إسلام عساف مدير مديرية الشؤون الصحية؛ لمتابعة تنفيذ خطط تطوير الرعاية الصحية الأولية وخدمات صحة الأم والطفل وتعزيز ثقة المواطنين في المنشآت الصحية.

وتفقدت نائب الوزير وحدة طب أسرة الملقة، وتابعت سير العمل ومستوى الخدمات، وبدأت بغرفة رضا المنتفعين.

وأكدت أهمية تفعيل برنامج "الكوتشنج" لتحليل الشكاوى والمقترحات، والالتزام بالدورة المستندية، وقياس الرضا دوريًا، موجهة تخصيص غرفة للمشورة بالدور الأرضي وتنظيم مسار واضح لتسهيل حركة المترددين.

كما تفقدت عيادات طب الأسرة والتطعيمات ورعاية الحوامل، مشددة على دقة تسجيل البيانات المتعلقة بالرضاعة الطبيعية المطلقة، ومتابعة حالات الأنيميا، وصرف الحديد، وقياس النمو، واكتشاف تأخر النمو المبكر. ووجهت بتحسين متابعة الحوامل المتغيبات، ومراجعة حالات الحمل عالي الخطورة، وتدقيق فحوصات السمع للأطفال وتجهيز عيادة التغذية لتحقيق التكامل الخدمي.

وأشادت الدكتورة الألفي بالأداء العام لفريق الوحدة، موجهة بسرعة إنشاء مراكز التميز والعيادات التخصصية لاستقبال التحويلات وتخفيف الضغط عن المستشفيات.

وعقدت سلسلة اجتماعات تنسيقية بحضور مدير المديرية، بدأت بلقاء الدكتور أحمد زغلول نقيب أطباء البحيرة، حيث اتُفق على دعم جهود خفض الولادات القيصرية غير المبررة، وتقليل وفيات الأمهات وحديثي الولادة من خلال تدريب الأطباء على البارتوجرام وتصنيف روبسون، والتوسع في وسائل تنظيم الأسرة، ونشر الدلائل الإرشادية للولادة الآمنة.

وحددت نائب الوزير 3 ملفات رئيسية للعمل هي: خفض القيصريات غير المبررة، والقضاء على الحمل غير المخطط، والتوسع في تركيب وسائل تنظيم الأسرة عقب الولادة مباشرة.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة الولادات القيصرية من 28% عام 2008 إلى نحو 79% حاليًا، مع ما يرتبط به من زيادة وفيات حديثي الولادة، مؤكدة أهمية الالتزام بالمعايير العلمية وتأهيل الكوادر للولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC)، مع هدف خفض نسبة القيصريات بين البكريات إلى 45% بحلول نهاية 2027.

وأشادت بسرعة استجابة مستشفى المحمودية لملاحظات الزيارة السابقة وتحسن خدمات رعاية حديثي الولادة وانخفاض معدلات القيصرية بها.

كما وجهت، خلال اجتماعها مع مديري الرعاية الأساسية، بتوفير 7 حزم أساسية من الخدمات داخل جميع الوحدات تشمل الطوارئ والأطفال وصحة المرأة والصحة الإنجابية والبالغين وكبار السن والصحة النفسية والتثقيف الصحي.

واستعرضت خطة تأهيل أطباء الرعاية الأولية عبر دبلومة طب الأسرة بالتعاون مع المستشفيات التعليمية ومنظمة الصحة العالمية، مع حوافز مالية ومسار وظيفي واضح، إلى جانب الاستعانة بأطباء البورد والجامعات.

وشددت على تقديم جلسات مشورة لكل سيدة في سن الإنجاب لتعزيز استخدام الوسائل طويلة المدى، بهدف خفض الحمل غير المخطط من 20% إلى 10% بحلول 2027.



 

عيادات طب الأسرة نائب وزير الصحة والسكان عبلة الألفي

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