ترامب يعزل أعضاء لجنة مستقلة مع تصاعد جدل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

أكد البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهت عضوية الأعضاء الثلاثة المتبقين في لجنة المساعدة الانتخابية، وهي هيئة اتحادية مستقلة من الحزبين تُعنى بدعم الولايات في إدارة الانتخابات، في خطوة تأتي مع سعي ترامب إلى تشديد الرقابة على آلية فرز الأصوات قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وأقال ترامب، بأثر فوري، توماس هيكس وبنجامين هوفلاند، وهما عضوان رشحهما الديمقراطيون في الكونجرس لعضوية اللجنة، كما قبل استقالة العضوة الجمهورية كريستي ماكورميك.

ولم يعد للجنة أي أعضاء، بعدما استقال المفوض الرابع في وقت سابق من العام الجاري.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب يحتفظ بحق عزل المسؤولين الذين "قد لا يكونون منسجمين بالكامل مع المهمة المهمة المتمثلة في تأمين الانتخابات الأمريكية وضمان احتساب كل صوت قانوني".

وأضاف المسؤول أن القرار يندرج ضمن جهود الإدارة لتنسيق العمل بين الوكالات الاتحادية لحماية الانتخابات من عمليات الاحتيال وإساءة الاستخدام.

وأشار إلى حكم أصدرته المحكمة العليا مؤخرًا قضى بأن للرئيس سلطة عزل معظم رؤساء الهيئات التنظيمية المستقلة لأي سبب، وهو ما اعتُبر توسيعًا كبيرًا لصلاحيات ترامب.

وتأتي الخطوة بينما يواصل ترامب التشكيك في نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي قبل انتخابات التجديد النصفي، إذ يردد منذ أشهر أن الجمهوريين قد يواجهون صعوبات انتخابية بسبب ما يصفه بوجود خلل في النظام الانتخابي، وليس بسبب تراجع شعبيته أو تداعيات الحرب في إيران.



