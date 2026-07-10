مصرع مزارع صعقا بالكهرباء أثناء عمله بأرضه الزراعية بإحدى قرى سمالوط بالمنيا

لقي مزارع مصرعه صعقًا بالكهرباء في أثناء عمله بأرضه الزراعية داخل إحدى قرى مركز سمالوط شمال المنيا، وتم نقل الجثه لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باستقبال المستشفي التخصصي جثمان ف.م.ع 63 عامًا، مزارع، وبمناظرة الجثمان تبين أن الوفاة نتيجة صعق كهربائي، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية.

وبالانتقال والفحص، كشفت التحريات أن المتوفى كان يوصل ماكينة ري داخل أرضه المزروعة بأشجار التين، وفي أثناء العمل لامست يده سلكًا كهربائيًا غير معزول، ما أدى إلى إصابته بصعق كهربائي أودى بحياته في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.