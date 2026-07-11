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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: استقبال منتخب مصر في العلمين عكس الواجهة العالمية للمدينة

مجلس النواب
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أشاد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بالمشهد الحضاري الذي ظهرت به مدينة العلمين الجديدة خلال استقبال بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم عقب الإنجازه التاريخي في كأس العالم، مؤكدًا أن التنظيم الراقي والبنية التحتية المتطورة عكسا حجم ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في الجمهورية الجديدة.

استقبال بعثة المنتخب

وقال لاوندي إن مدينة العلمين أثبتت قدرتها على استضافة الفعاليات الكبرى بصورة تليق بمكانة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جودة شبكة الطرق وسهولة الحركة، إلى جانب المستوى المتميز للفنادق والمنشآت السياحية، قدمت صورة مشرفة أمام العالم، ورسخت مكانة المدينة كواحدة من أهم المقاصد السياحية والتنموية في المنطقة.

وأضاف أن الاحتفال الشعبي الحاشد باستقبال أبطال المنتخب لم يكن مجرد احتفاء بإنجاز رياضي، بل كان أيضًا رسالة تؤكد حجم التطور الذي شهدته مدينة العلمين خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت إلى مدينة متكاملة تعمل طوال العام وتضم بنية أساسية وخدمات على أعلى مستوى.

 إنشاء مدن ذكية وعصرية

وأكد عضو مجلس النواب أن ما تحقق في العلمين يعكس رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنشاء مدن ذكية وعصرية وفق أحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أن هذه المشروعات أصبحت مصدر فخر لكل المصريين، وتسهم في تعزيز مكانة مصر على المستويات السياحية والاقتصادية والاستثمارية.

واختتم لاوندي تصريحاته بالتأكيد على أن الإنجاز الرياضي الذي حققه المنتخب الوطني، إلى جانب الصورة الحضارية التي ظهرت بها مدينة العلمين خلال مراسم الاستقبال، يمثلان نموذجًا يعكس قدرة الدولة المصرية على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، سواء في الرياضة أو التنمية والعمران.

المنتخب بعثة المنتخب البرلمان النواب مجلس النواب

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