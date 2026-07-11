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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كيف يتحرك الأهلي لتأمين مستقبل نجم الفريق بعد التألق بكأس العالم ؟

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بدأ النادي الأهلي خطواته العملية للحفاظ على أحد أبرز عناصره الأساسية بعدما استقر مسؤولو القلعة الحمراء على فتح ملف تعديل عقد لاعب الوسط مروان عطية في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق خلال الموسم الماضي إلى جانب ظهوره اللافت بقميص منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

ويأتي تحرك الأهلي ضمن خطة الإدارة لتأمين بقاء الركائز الأساسية قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة بعد تزايد الاهتمام الذي يحظى به عدد من نجوم الفريق عقب مشاركتهم المميزة في المونديال.

جلسة مرتقبة لحسم الملف

وقالت مصادر أن مسؤولي الأهلي يجهزون لعقد جلسة مع مروان عطية خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل العقد الجديد بما يضمن استمرار اللاعب مع الفريق لسنوات مقبلة.

وتقود إدارة الكرة هذا الملف في إطار سياسة النادي الخاصة بالحفاظ على العناصر المؤثرة ومنحها عقودًا تتناسب مع دورها الفني داخل الفريق.

زيادة كبيرة في الراتب

وبحسب المعلومات فإن مروان عطية يحصل حاليًا على راتب سنوي يقدر بنحو 12 مليون جنيه بينما يتجه الأهلي إلى رفع المقابل المالي ليصل إلى 20 مليون جنيه سنويًا بالإضافة إلى حزمة من المكافآت والمتغيرات قد تصل إلى 10 ملايين جنيه أخرى ترتبط بنسبة المشاركة والبطولات والأداء الفردي والجماعي.

وترى إدارة الأهلي أن اللاعب أصبح من العناصر الأساسية التي تستحق إعادة التقييم المالي بعدما فرض نفسه كأحد أهم لاعبي خط الوسط خلال الفترة الأخيرة.

مكافأة على التألق

وجاءت خطوة الأهلي بعد المستويات القوية التي قدمها مروان عطية مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 حيث كان أحد أبرز لاعبي الفراعنة خلال مشوار البطولة الذي شهد وصول المنتخب الوطني إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه قبل الخروج بصعوبة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2.

كما واصل اللاعب تقديم عروض ثابتة مع الأهلي ليصبح أحد أهم الأوراق التي يعتمد عليها الجهاز الفني في وسط الملعب بفضل قدرته على الربط بين الدفاع والهجوم واستخلاص الكرات وفرض السيطرة على إيقاع اللعب.

رغبة مشتركة في الاستمرار

وأكدت المصادر أن مروان عطية لا يمانع في تمديد ارتباطه بالأهلي بل يرحب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء خاصة أنه يشعر بالاستقرار داخل النادي.

في المقابل يتطلع اللاعب إلى الحصول على عقد يعكس مكانته الحالية بعدما تحول إلى أحد الأعمدة الرئيسية للفريق وأصبح من العناصر الأساسية أيضًا داخل منتخب مصر.

خطة للحفاظ على القوام الأساسي

ويأتي ملف مروان عطية ضمن سلسلة من التحركات التي بدأتها إدارة الأهلي خلال الفترة الحالية بهدف الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق وعدم التفريط في النجوم الذين يمثلون الركيزة الأساسية لمشروع الموسم الجديد.

وتسعى الإدارة إلى إنهاء ملفات التجديد مبكرًا لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفني للجهاز الفني الجديد بقيادة المغربي الحسين عموتة الذي يستعد لقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

استعدادات قوية للموسم الجديد

ويواصل الأهلي ترتيب أوراقه استعدادًا للموسم الجديد بعدما أعلن تعيين الحسين عموتة مديرًا فنيًا ووائل جمعة مديرًا للكرة إلى جانب تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات الجديدة.

كما استقر مسؤولو النادي على إقامة معسكر الإعداد الخارجي في إسبانيا على أن ينضم اللاعبون الدوليون عقب انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها بعد العودة من الولايات المتحدة عقب المشاركة التاريخية لمنتخب مصر في كأس العالم.

ويأمل الأهلي في دخول الموسم الجديد بكامل قوته مع الحفاظ على أبرز نجومه وهو ما يفسر التحرك السريع لحسم ملف مروان عطية في ظل قناعة الإدارة بأن استمرار اللاعب يمثل إضافة فنية كبيرة لمشروع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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