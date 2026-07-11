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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق السيد يعلق على أزمة تريزيجيه والأهلي بسبب عرض الرياض السعودي

تريزيجيه
تريزيجيه
يمنى عبد الظاهر
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علق طارق السيد، نجم الزمالك السابق، على الأنباء المتداولة بشأن وجود خلاف بين النادي الأهلي ومحمود حسن «تريزيجيه» حول الرحيل إلى نادي الرياض السعودي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات لم تُحسم حتى الآن بسبب اختلافات مالية تتعلق بقيمة انتقال اللاعب والمقابل الذي سيحصل عليه، حيث يتمسك الأهلي بالحصول على رقم أعلى من العرض المقدم، بينما يسعى النادي السعودي لتقليل تكلفة الصفقة، كما توجد فجوة في مطالب اللاعب المالية.    

وأكدت مصادر داخل الأهلي أن الصفقة لم تنتهِ بشكل رسمي حتى الآن، وأن المفاوضات لا تزال جارية للوصول إلى اتفاق نهائي يرضي جميع الأطراف. 

يستعد محمود حسن تريزيجيه لكتابة فصل جديد في مسيرته الدولية، عندما يخوض مباراته رقم 100 بقميص منتخب مصر، وذلك خلال مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويأتي هذا الإنجاز الفردي بالتزامن مع الحدث التاريخي الذي يعيشه المنتخب الوطني، بعدما نجح في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وضرب منتخب مصر موعدًا مرتقبًا مع منتخب الأرجنتين في ثمن نهائي المونديال، في مواجهة يسعى خلالها الفراعنة لمواصلة المشوار التاريخي في البطولة، بينما يتطلع تريزيجيه للاحتفال بمئويته الدولية بأفضل طريقة ممكنة، من خلال المساهمة في قيادة المنتخب إلى ربع النهائي.


 

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