خريطة صفقات الصيف.. أهداف الأهلي استعدادا للموسم الجديد

يستعد مجلس ادارة النادي الأهلي لحسم عدة ملفات بشان صفقات الفريق للموسم الجديد.

ويسعى المجلس لإنهاء ملف تريزيجيه بعدما اقترب اللاعب من الرحيل.

وسيتم إعلان أسماء الراحلين وفي مقدمتهم أفشة ومحمد شريف.

كما سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي، حيث يسعى الاهلي بالتعاقد مع لاعبين عرب والأقرب مغربي.

ويعد سفيان بن جديدة هو الإسم رقم 1 للنادي الأهلي في مركز المهاجم وذلك بعد تعيين عموته مديرا فنيا للاهلي.

ويتم حاليا التفكير في ضم مدافع أجنبي حال رحيل أشرف داري.

ويبحث الأهلي عن لاعب فلسطيني يستطيع اللعب كجناح أيمن ولاعب وسط خلال المرحلة المقبلة.

ويستمر أحمد رضا مع الأهلي في الموسم الجديد مع استمرار إعارة كباكا والساعي.