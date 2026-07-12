صفقات قوية.. بيترو أتلتيكو يوجه إنذارا مبكرا لمنافسيه قبل دوري أبطال أفريقيا

واصل نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي تدعيم صفوفه بقوة استعدادًا للموسم الجديد، في رسالة واضحة لمنافسيه قبل انطلاق منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما أبرم عددًا من الصفقات المميزة لتعزيز مختلف خطوط الفريق.

ونجح النادي في التعاقد مع الدولي الأنجولي جواو لوكاس قادمًا من ناسيونال ماديرا البرتغالي، إلى جانب البرتغالي إيفان كارفاييلو لاعب إف سي زيوريخ السويسري، كما ضم الدولي الأنجولي ماريو بالبيرديا قادمًا من بول سبور التركي.

وعزز بيترو أتلتيكو خط الوسط أيضًا بالتعاقد مع الدولي الهندوراسي دايبي فلوراس، الذي انضم للفريق قادمًا من نادي النجمة السعودي، قبل أن يعلن اليوم رسميًا ضم المدافع البرازيلي ليو بولغادو قادمًا من كلوج الروماني، ليواصل النادي تدعيم صفوفه بعناصر تمتلك خبرات دولية.

ولم يقتصر استعداد الفريق الأنجولي على سوق الانتقالات، إذ كشف النادي عن برنامجه الإعدادي للموسم الجديد، والذي يتضمن سلسلة من المباريات الودية القوية، أبرزها مواجهة فالنسيا الإسباني، والاتحاد السعودي، إلى جانب عدد من الأندية الأجنبية، في إطار تجهيز الفريق بأفضل صورة قبل خوض الاستحقاقات المحلية والقارية.

ويأمل بيترو أتلتيكو في استثمار هذه التدعيمات القوية والبرنامج الإعدادي المميز للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.