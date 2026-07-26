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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطور جديد في مستقبل كريستو.. الأهلي يحسم موقف اللاعب التونسي

كريستو
كريستو
إسراء أشرف

تتجه العلاقة بين النادي الأهلي والتونسي محمد الضاوي كريستو إلى النهاية، في ظل اقتراب الطرفين من التوصل لاتفاق يقضي بفسخ التعاقد بينهما بالتراضي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع نسمة سبورت التونسي أن المفاوضات بين إدارة الأهلي واللاعب وصلت إلى مراحل متقدمة، تمهيدًا لإنهاء العقد بشكل ودي، بما يسمح لكريستو بخوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل.

وكان كريستو قد انضم إلى صفوف الأهلي في يناير 2023 قادمًا من النجم الساحلي، إلا أنه لم ينجح في تثبيت أقدامه داخل التشكيل الأساسي، ليخرج معارًا إلى الصفاقسي في صيف 2024، قبل أن ينتقل بعدها إلى ناديه السابق النجم الساحلي على سبيل الإعارة لموسم انتهى بنهاية الموسم الماضي.

ويرتبط اللاعب بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2027، لكن المؤشرات الحالية تؤكد اقتراب إسدال الستار على مشواره مع القلعة الحمراء، حال اكتمال الاتفاق النهائي بين الطرفين.

الأهلي الضاوي محمد الضاوي كريستو النجم الساحلي النادي الأهلي

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