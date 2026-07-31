طارق يحيى : احتراف حسام عبد المجيد "كوبري" للانتقال إلى الأهلي.. وسجلوا كلامي من دلوقتي

أثار طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، جدلًا واسعًا بتصريحات قوية بشأن مستقبل المدافع الدولي حسام عبد المجيد، مؤكدًا أن خطوة احترافه في الدوري البلغاري قد تكون تمهيدًا لانتقاله إلى النادي الأهلي في المستقبل.

وقال طارق يحيى، خلال ظهوره في برنامج "اللعيب": "احتراف حسام عبد المجيد مخطط، يروح بلغاريا علشان يرجع الأهلي عن طريق كوبري.. وسجل عندك من دلوقتي."

وتأتي تصريحات يحيى بعد أيام من إعلان نادي لودوجوريتس البلغاري تعاقده رسميًا مع حسام عبد المجيد قادمًا من الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل لاتفاق بين الناديين وإنهاء جميع إجراءات الصفقة.

وبحسب تقارير، بلغت قيمة انتقال المدافع الدولي إلى النادي البلغاري نحو 1.5 مليون يورو، مع وجود بنود إضافية في الاتفاق، من بينها حصول الزمالك على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

وكان حسام عبد المجيد قد قدم مستويات مميزة مع الزمالك ومنتخب مصر، قبل أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية في الملاعب الأوروبية عبر بوابة لودوجوريتس البلغاري.