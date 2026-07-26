بسعر منافس وشاشة OLED.. إطلاق عالمي للابتوب جديد بحجم 16 بوصة

أطلقت شركة "أسوس" (Asus) التايوانية إصداراً جديداً وأقل تكلفة من حاسوبها المحمول "زنبوك أي 16" (Zenbook A16) بحجم 16 بوصة في عدد من الأسواق العالمية الجديدة، مميزاً بتصميم أكثر خفة وشاشة من نوع OLED، وذلك بعد طرحه الأولي المحدود في السوق الإيطالية.

التوسع في الأسواق العالمية واختلافات الأسعار

وبحسب ما ذكره موقع "نوت بوك شيك" (Notebookcheck) التقني المتخصص، وسعت أسوس نطاق توفر طراز UX3607QA من حاسوب Zenbook A16 ليصل إلى أسواق المملكة المتحدة وأستراليا.

وذكر الموقع في تقريره الصادر اليوم أن هذا الطراز يقدم خياراً ينخفض سعره بنسبة تتجاوز 35% مقارنة بالإصدار الأصلي الذي أطلقته الشركة في شهر أبريل الماضي بمواصفات عالية.

وأوضح التقرير الفني أن سعر الحاسوب الجديد يبدأ في المملكة المتحدة من 1299 جنيهاً إسترلينياً (ما يعادل نحو 1730 دولاراً أمريكياً)، مقارنة بسعر 2099 جنيهاً إسترلينياً للإصدار المتقدم المزود بمعالج Snapdragon X2 Elite Extreme، بينما يبلغ سعره في أستراليا 2074 دولاراً أسترالياً.

المواصفات الفنية والتنازلات في الأداء والمكونات

وأشارت البيانات التفصيلية المذكورة في التقرير إلى أن حاسوب Zenbook A16 الجديد يعتمد على معالج Snapdragon X X1-26-100 ثماني النواة، وهو المعالج نفسه المستخدم في حاسوب Zenbook A14.

وبينت الاختبارات الميدانية أن هذا المعالج يقدم مستويات أداء أقل بنحو النصف مقارنة بالمعالج الأقوى في الإصدار الأعلى.

ويتضمن الجهاز تخفيضاً في سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) لتصل إلى 16 جيجابايت، وهي ثلث السعة المتاحة في الطراز الأعلى.

كما زودت أسوس الجهاز بشاشة OLED ذات سطوع أقل ودقة ومرونة تحديث أدنى مقارنة بالشاشة الممتازة ذات دقة 2.8K ومعدل تحديث 120 هرتز والسطوع البالغ 500 شمعة في الإصدار المرتفع التكلفة.

تحسينات الوزن والاتصالات وجدول التوفر

وأفاد التقرير الإخباري لموقع Notebookcheck بأن الإصدار الأقل تكلفة يتميز بوزن أخف بنحو 100 جرام مقارنة بالطراز الأكثر قوة، مما يسهل عملية التنقل للخدمات اليومية. وفي مقابل التكلفة المنخفضة، استبدلت الشركة تقنية الاتصال اللاسلكي الحديثة Wi-Fi 7 بمعيار Wi-Fi 6E.