طفرة قادمة.. تسريبات تكشف مواصفات حواسيب آبل المرتقبة MacBook Neo

بدأت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية الاستعداد لإطلاق جيل جديد من حواسيب الشخصية والمكتبية يشمل طرازات "آي ماك" (iMac) و"ماك بوك برو" (MacBook Pro)، إلى جانب حاسوب جديد كلياً تحت اسم "ماك بوك نيو" (MacBook Neo)، والمقرر تزويدها بشرائح معالجة أحدث لرفع كفاءة الأداء.

خطط آبل لتحديث خطوط إنتاج حواسيب ماك

وبحسب ما ذكره موقع (Mashable) التقني المتخصص، أظهرت التقارير الواردة من سلاسل التوريد تكثيف آبل لخطط الاختبار والتصنيع لأجهزتها القادمة.

وذكر الموقع في تقريره، أن الشركة تسعى عبر هذا الطرح المكتمل إلى تعزيز مكانتها في سوق الحواسيب المحمولة والمكتبية الموجهة للمحترفين والمستخدمين العاديين.

وأوضح التقرير الفني أن الطرازات القادمة ستشهد اعتماد جيل جديد من الرقاقات الرقمية المصممة داخلياً للرفع من سرعة المعالجة المركزية ومعالجة الرسومات، مع تحسين استهلاك الطاقة الحرارية للبطارية والنظام، لتقديم مستويات كفاءة أعلى مقارنة بالإصدارات السابقة.

تسريبات حول طراز MacBook Neo الجديد

وأشارت البيانات التفصيلية المذكورة في التقرير إلى أن طراز "MacBook Neo" يمثل فئة جديدة كلياً تهدف آبل من خلالها إلى تقديم حاسوب محمول بوزن خفيف للغاية وتصميم مدمج يركز على سهولة التنقل، مع الحفاظ على قدرات معالجة متقدمة تناسب المهام اليومية وأعمال المكاتب.

وتشير التوقعات إلى أن MacBook Neo سيأتي بخيارات ألوان متنوعة وهيكل أنيق من الألمنيوم المعاد تدويره، لتوفير خيار إضافي للمستهلكين يربط بين فئتي "ماك بوك إير" و"ماك بوك برو" في خطوط الإنتاج المعتمدة للشركة.

تحسينات الأداء في iMac وMacBook Pro وجداول الإطلاق

وأفاد التقرير الإخباري لموقع Mashable بأن أجهزة iMac وMacBook Pro القادمة ستتلقى تحديثات عتادية شاشات OLED متطورة وذاكرات وصول عشوائي (RAM) بسعات أعلى لتسهيل تشغيل أدوات الذكاء الاصطناعي "آبل إنتليجنس" (Apple Intelligence) وتطبيقات التعديل على مقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد دون تأخير.

ولم تحدد آبل الموعد الرسمي النهائي للمؤتمر الصحفي الخاص بتدشين أجهزة الماك الجديدة، واكتفت المتابعات التقنية بالإشارة إلى توقيع عقود التوريد وبدء التجهيز اللوجستي تمهيداً للإعلان المباشر عنها خلال الفعاليات القادمة للشركة.