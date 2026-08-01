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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ألمانيا تعلن خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن السيطرة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم، خروج حرائق الغابات في جنوب البلاد عن نطاق السيطرة، لافتة إلى عرقلة الرياح القوية جهود الحد من انتشار النيران في مناطق جديدة.


وقالت سلطة منطقة آمبرج سولزباخ، في بيان، إن حريقا اندلع في غابة بالقرب من فرويدنبرج في منطقة بالاتينات العليا في بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه جرى نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق.


وأكدت أن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية، مشيرة إلى تسببت صعوبة التضاريس في تنفيذ جهود مكافحة تمدد النيران.


من جهتها، دعت هيئة التفتيش على الحرائق المحلية السكان إلى تجنب المنطقة، ونصحتهم بإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وإيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء والتهوية ومراقبة الإذاعة المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.


تجدر الإشارة إلى أن عديد الدول الأوروبية تواجه خلال هذه الفترة حرائق مدمرة بسبب موجة الحرارة التي تضربها، على غرار إسبانيا وفرنسا واليونان، فيما تواجه بريطانيا جفافا شديدا بسبب انحباس الأمطار لمدة طويلة.

السلطات الألمانية حرائق الغابات جنوب البلاد الرياح النيران

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