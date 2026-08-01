نهاية الثأر.. ننشر تفاصيل التحقيقات في اتهام سائق بإنهاء حياة جاره

ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التحقيقات في اتهام سائق بقتل جاره لوجود خلافات ثأرية وعداوة بين المتهم وأهل المجنى عليه في المعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «عبد الرحمن. ا»، 26 سنة، سائق، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بقتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليه يوسف محمود بدافع انتقام تشبعت به نفسه حقداً وغلاً إثر خصومة ثأرية بيت النية وفكر بروية لم يجد لغايته سبيلاً إلا قتلاً غدراً فأعد لذلك مخططاً إجرامياً واستهله بتجهيز السلاح الناري والذخيرة محل الاتهامات التالية، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبة عياراً نارياً فأحدث إصابته التي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن «فرد خرطوش»، وأحرز ذخائر (طلقتين) مما يستعملان على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.