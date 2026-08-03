مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن محمد بن رمضان

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا أثار اهتمام جماهير النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب مهيب عبد الهادي : برأيك ما سبب عدم تأقلم محمد بن رمضان في الموسم الماضي مع الأهلي؟.

من ناحية أخرى نفى الإعلامي أحمد شوبير صحة ما تردد مؤخرًا حول تقديم اللاعب محمد علي بن رمضان شكوى ضد مدرب الأهلي ييس توروب، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، أن اللاعب لم يتقدم بأي شكوى رسمية، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا السياق مجرد شائعات انتشرت دون الاستناد إلى مصادر موثوقة.

وأضاف أن بن رمضان يتمتع بعقلية احترافية مميزة، ويُعرف بالتزامه وانضباطه داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أنه يحظى بتقدير واحترام كبيرين داخل الوسط الرياضي.