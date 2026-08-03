رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج لمناقشة الضوابط والمحددات المقترحة لموسم (1448 هـ -2027م)

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الدولة، بمختلف أجهزتها تعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، فضلا عن الحرص الشديد على التنسيق مع السلطات السعودية لضمان انسيابية الإجراءات وسهولة أداء المناسك.

وشدد مدبولى - خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للحج، مساء اليوم /الاثنين/، لمناقشة الضوابط والمحددات الخاصة بموسم الحج المقبل (1448 هـ -2027م) - على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كل الترتيبات الإدارية والفنية في وقت مبكر، بما في ذلك ترتيبات السفر والإقامة، ومختلف الخدمات الطبية.

وحضر الاجتماع كل من: الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، واللواء طارق عبدالرازق مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشئون المالية والإدارية، واللواء حازم أبوالفتوح مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، وعدد من المسئولين من الجهات المعنية.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدوليّ والمصريين بالخارج، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وحسن رداد وزير العمل.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذه اللجنة يأتي سعياً لتحقيق التنسيق الفعال بين مختلف الجهات ذات الصلة؛ بهدف ضمان الجاهزية والاستعداد الجيد لتقديم أفضل الخدمات للحجاج المصريين خلال موسم الحج القادم.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء طارق عبد الرازق تقييماً لموسم حج العام الماضي لعام 1447 هجرية، وحصة كل جهة داخلية من التأشيرات المُخصصة للحجاج المصريين، مشيراً إلى عددٍ من الجوانب الإيجابية التي تحققت، ومنها الإشارة لتكريم مكتب شئون حجاج مصر لأول مرة بالحصول على جائزة "لبيتم" الفضية، كما أسهم التعاون الإيجابي الفعال بين الجانبين المصري والسعودي في تجنب وجود أي حاج خارج المنظومة الرسمية.

وأوضح أنه تم كذلك توفير قاعدة بيانات تضم جميع الحجاج من خلال "بوابة الحج"، وتوفير كارت تعارف مدون عليه جميع بيانات الحجاج، الأمر الذي ساهم في تيسير الأمور في التعرف على الحجاج، ونقل الحجاج التائهين منهم لمقر إقامتهم على الفور، فضلا عن الحصول على مواقع متميزة لمخيمات الحجاج المصريين بكل من "منى" و"عرفات".

كما استعرض عددا من الاستعدادات التي يتم إجراؤها عند التجهيز لموسم الحج المقبل، ومنها القيام برفع درجة الوعي الثقافي والديني لدى الفائزين بفرصة الحج لتوعيتهم بكيفية أداء المناسك وأهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للحج الخاصة بالمملكة العربية السعودية، مع ضرورة التوعية بأهمية الالتزام بالضوابط الصحية المحددة خلال توقيع المستشفيات للكشف الطبي على الفائزين بفرصة الحج.

وشهد الاجتماع مناقشة الضوابط المُقترحة لموسم الحج القادم (1448 هجرية ـ 2027 ميلادية)؛ حيث وجه رئيس الوزراء، في هذا الصدد، بضرورة التنسيق الكامل مع الجانب السعودي لتطبيق مختلف الضوابط التي تسهم في سلامة جميع الحجاج، وأداء المناسك بأفضل صورة، مع أهمية الالتزام بالضوابط الصحية المطبقة من جانب السلطات السعودية المختصة؛ للحفاظ على سلامة وصحة الحجاج المصريين.

واستعرض الوزراء والمسئولون الحضور الجهود المبذولة لخدمة الحجاج المصريين، والاستعدادات المختلفة؛ سواء في النقل أو الإقامة والإعاشة، والتنسيقات المختلفة مع الجانب السعودي، بما يسهم في توفير مختلف الخدمات للحجاج للمصريين.