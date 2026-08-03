مليون و100 ألف دولار راتب.. تفاصيل عقد بن رمضان مع الشمال القطري

يوقع التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي عقود إنتقال إلى نادي الشمال القطري خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما إنتهت المفاوضات بين الأهلي والشمال بنجاح، كما إنهى اللاعب اتفاقاته المالية مع النادي القطري.

وقال هاني حتحوت عبر برنامج "مودرن سبورتس" على فضائية "مودرن": حسم النادي القطري صفقة بن رمضان رسمياً ويتبقى توقيع اللاعب فقط والذي سيتم في غضون الساعات القليلة المقبلة بعدما إتفق مسئولو نادي الشمال مع اللاعب التونسي على التوقيع لمدة ثلاثة مواسم مقابل مليون و200 ألف دولار في الموسم الأول وبزيادة 100 ألف دولار سنوياً.

وكان الأهلي قد رفض عرضاً من نادي الترجي التونسي لضم بن رمضان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بسبب المقابل المالي الضعيف الذي عرضته إدارة الترجي لضم اللاعب التونسي، الذي أصبح على بُعد خطوات قليلة من الشمال القطري.

رحيل عمر كمال عبدالواحد

استقرت إدارة النادي الأهلي على الاستغناء عن خدمات عمر كمال عبد الواحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة إعادة ترتيب صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب مصادر، فإن قرار الأهلي يقضي برحيل اللاعب بشكل نهائي، وليس على سبيل الإعارة، حيث تسعى الإدارة لحسم ملف انتقاله خلال الأيام المقبلة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.

ومن المنتظر أن تبدأ إدارة الأهلي في مناقشة العروض المقدمة للاعب، تمهيدًا لاختيار العرض الأنسب وإنهاء إجراءات انتقاله بصورة رسمية قبل غلق باب القيد.

ويأتي قرار رحيل عمر كمال عبد الواحد ضمن خطة النادي لإعادة هيكلة قائمة الفريق، بما يتماشى مع رؤية الجهاز الفني واحتياجات الموسم الجديد.