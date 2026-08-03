قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنفانتينو يلجأ إلى ترامب لإنقاذ كرسي رئاسة الفيفا
بعد زلزال الفجر| تنبيه عاجل للبحوث الفلكية يكشف حقيقة الوضع الزلزالي بمصر
الحكومة تبدأ مبكرا الترتيب لموسم الحج القادم وتشدد على الالتزام بالضوابط الصحية والطبية
حظر بيع الهواء | قرار عاجل في الأعلى للإعلام بإيقاف البرامج المخالفة
إغلاق أغنية تووليت المثيرة للجدل بعد اتهامات باستخدام لحن وليد سعد
بعد فوز الدنمارك على فرنسا.. شابات مصر يتأهلن إلي ربع نهائي مونديال اليد
توجيهات الرئيس السيسي.. مصر تُرسل شحنة مساعدات إنسانية إلى فنزويلا| صور
4 إجراءات رسمية في الحكومة بشأن موسم الحج 2027
ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. والأرصاد تكشف موعد الانفراجة
بعد تهديدات ترامب .. جيش الدنمارك يرفع مدة الخدمة العسكرية إلى 11 شهرا
الأعلى للإعلام يحيل شكوى عبدالحليم علام ضد الصفحات الوهمية للجنة الشكاوى
فضيحة تهز تل أبيب.. اتهام جندي إسرائيلي ببيع سلاح عسكري والتورط في شبكة مخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التنمية المحلية: رفع درجة الجاهزية بكافة مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ

الدمتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
الدمتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة
حنان توفيق

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً حول نتائج المتابعة الميدانية التي أجراها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات وفرق الرصد والمتابعة، للوقوف على أي آثار للهزة الأرضية والتأكد من سلامة المواطنين والمنشآت.

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى أنه تم رصد عدد من البلاغات المتعلقة ببعض المباني القديمة حتي الآن، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين  ، ومنها فى محافظة البحيرة حيث تم تلقى بلاغ بانهيار أجزاء من بلكونة منزل قديم مكون من طابقين وخالي من السكان بمدخل مدينة حوش عيسى ، وتم إخطار الوحدة المحلية والجهات الخدمية المعنية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، مع استمرار المتابعة لحين انتهاء جميع الأعمال الاحترازية.

وأوضح التقرير أنه فى محافظة السويس تم التعامل مع بلاغ انهيار جزء من سقف داخل منزل مكون من أربعة طوابق بشارع النيل بجوار مدرسة عمر مكرم ، وفى محافظة الغربية تم تلقى بلاغ بسقوط حجارة من أعلى  منزل على سلك كهرباء بشارع الموناليزا أول المحلة بعد نادي البلدية دون إصابات وتحطم جزء من سيارة .

وأضاف التقرير أنه فى محافظة القاهرة تلقت المحافظة 4 بلاغات بسقوط حائط بالدور الأول وحائط بالدور الثاني بالعقار المكون من أرضي+3طوابق حوائط حاملة وأسقف خشبية فى 15 شارع على الجنايني من مزلقان النجيلي (حي روض الفرج) ، والبلاغ الثانى بسقوط جزء من الحائط الجانبي وتشققات وتصدعات بعقار أرضي وثلاث أدوار فى 6ح الصواب من شيخون حي الخليفة ، والبلاغ الثالث بإنهيار جزء من عقار مكون من أرضي+ دورين حوائط حاملة وأسقف خشبية فى27 شارع المغربي ناصية شارع القرقول ، والبلاغ الرابع بتصدع أحد العقارات بحي المرج العزبة البيضاء شارع مدرسة الأورمان وبالمعاينة على الطبيعة بمعرفة اللجنة الهندسية الثلاثية للعقارات الآيلة للسقوط بالمنطقة الشرقية تبين أن العقار سليم وتم عودة السكان للعقار مرة أخري بعد فحص اللجنة .

ووجهت الدكتورة  منال عوض باستمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة ورفع درجة الجاهزية بكافة مراكز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات بالمحافظات، ومواصلة التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات والوزارات والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي مستجدات، مع التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وآمن المواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن منظومة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة تواصل أعمال الرصد والمتابعة ، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة، ويعزز قدرة أجهزة الدولة على التعامل الفوري مع المواقف المختلفة وأى تداعيات طارئة .

وزيرة التنمية المحلية والبيئة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تداعيات الهزة الأرضية بالمحافظات سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

موجة حارة قياسية

موجة حارة قياسية تضرب البلاد.. الحرارة تلامس 46 درجة وتحذيرات عاجلة بسبب القبة الحرارية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج لمناقشة الضوابط والمحددات المقترحة لموسم (1448 هـ -2027م)

رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج لمناقشة الضوابط والمحددات المقترحة لموسم (1448 هـ -2027م)

مدبولى: أولوية قصوي لملف تأمين احتياجاتنا من الطاقة لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات

مدبولى: تأمين احتياجاتنا من الطاقة لضمان استدامة توفر المنتجات البترولية

الدمتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة

التنمية المحلية: رفع درجة الجاهزية بكافة مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد