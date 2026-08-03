التنمية المحلية: رفع درجة الجاهزية بكافة مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريراً حول نتائج المتابعة الميدانية التي أجراها مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة، بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات وفرق الرصد والمتابعة، للوقوف على أي آثار للهزة الأرضية والتأكد من سلامة المواطنين والمنشآت.

وأشار التقرير الذى تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى أنه تم رصد عدد من البلاغات المتعلقة ببعض المباني القديمة حتي الآن، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين ، ومنها فى محافظة البحيرة حيث تم تلقى بلاغ بانهيار أجزاء من بلكونة منزل قديم مكون من طابقين وخالي من السكان بمدخل مدينة حوش عيسى ، وتم إخطار الوحدة المحلية والجهات الخدمية المعنية ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، مع استمرار المتابعة لحين انتهاء جميع الأعمال الاحترازية.

وأوضح التقرير أنه فى محافظة السويس تم التعامل مع بلاغ انهيار جزء من سقف داخل منزل مكون من أربعة طوابق بشارع النيل بجوار مدرسة عمر مكرم ، وفى محافظة الغربية تم تلقى بلاغ بسقوط حجارة من أعلى منزل على سلك كهرباء بشارع الموناليزا أول المحلة بعد نادي البلدية دون إصابات وتحطم جزء من سيارة .

وأضاف التقرير أنه فى محافظة القاهرة تلقت المحافظة 4 بلاغات بسقوط حائط بالدور الأول وحائط بالدور الثاني بالعقار المكون من أرضي+3طوابق حوائط حاملة وأسقف خشبية فى 15 شارع على الجنايني من مزلقان النجيلي (حي روض الفرج) ، والبلاغ الثانى بسقوط جزء من الحائط الجانبي وتشققات وتصدعات بعقار أرضي وثلاث أدوار فى 6ح الصواب من شيخون حي الخليفة ، والبلاغ الثالث بإنهيار جزء من عقار مكون من أرضي+ دورين حوائط حاملة وأسقف خشبية فى27 شارع المغربي ناصية شارع القرقول ، والبلاغ الرابع بتصدع أحد العقارات بحي المرج العزبة البيضاء شارع مدرسة الأورمان وبالمعاينة على الطبيعة بمعرفة اللجنة الهندسية الثلاثية للعقارات الآيلة للسقوط بالمنطقة الشرقية تبين أن العقار سليم وتم عودة السكان للعقار مرة أخري بعد فحص اللجنة .

ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة ورفع درجة الجاهزية بكافة مراكز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات بالمحافظات، ومواصلة التنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات والوزارات والجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي مستجدات، مع التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة وآمن المواطنين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن منظومة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة تواصل أعمال الرصد والمتابعة ، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي أحداث طارئة، ويعزز قدرة أجهزة الدولة على التعامل الفوري مع المواقف المختلفة وأى تداعيات طارئة .