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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«أنا متعلم مدى الحياة».. مبادرة تطلقها تعليم جنوب سيناء تعزز ثقافة التعلم المستمر

تنفيذ المبادرة
تنفيذ المبادرة
ايمن محمد

انطلقت فعاليات مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بمنطقة الرويسات التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية، في إطار جهود مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لنشر ثقافة التعلم المستمر بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة باعتباره أحد ركائز بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، فعاليات المبادرة بمنطقة الرويسات، بحضور الأستاذة ماجدة نوار، المشرف الإداري على المبادرة ومدير الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بالمديرية، والأستاذة حنان إسماعيل، مدير إدارة شرم الشيخ التعليمية.

وتابعت الدكتورة وفاء رضا تنفيذ البرامج والأنشطة التعليمية والتدريبية التي تستهدف تنمية المهارات، وتشجيع التعلم الذاتي، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر، بما يسهم في إتاحة فرص متجددة لاكتساب المعرفة والمهارات لمختلف فئات المجتمع.

وأكدت مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أهمية المبادرة في تعزيز قدرات الأفراد على مواكبة المتغيرات المتسارعة، وتنمية مهاراتهم المعرفية والعملية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإنتاجية، ويدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

وتأتي المبادرة في إطار توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتوسيع فرص التعلم واكتساب المهارات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وترسيخ مفهوم أن التعلم عملية مستمرة لا ترتبط بمرحلة عمرية أو تعليمية محددة.

وفي ختام جولتها، وجهت الدكتورة وفاء رضا الشكر والتقدير إلى فريق عمل إدارة شرم الشيخ التعليمية، وفريق مدرسة الرويسات للتعليم الأساسي، وجميع القائمين على تنفيذ المبادرة، مشيدةً بجهودهم في إنجاح فعاليات المبادرة، ومؤكدة أهمية مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق أهدافها ونشر ثقافة التعلم مدى الحياة في مختلف مدن وقرى جنوب سيناء.

جنوب سيناء مبادرة انا متعلم شرم الشيخ الرويسات

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