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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مستعجلين على الخروج للدنيا.. ولادة طفلين في احدهما في التوك توك والاخر في سيارة إسعاف بالقليوبية والاسماعيلية

مولود بالاسماعيلية
مولود بالاسماعيلية
قسم المحافظات

شهدت محافظتى الاسماعيلية والقليوبية وقاعتين طريفتين حيث تم استقبال مولاودين احدهما تمت ولادته في التوك توك والاخر ولد في سيارة اسعاف ..

القليوبية

نجح الفريق الطبي بوحدة طب الأسرة بقرية تصفا التابعة للإدارة الصحية بكفر شكر، في إنقاذ أم ومولودتها، بعد تعرض السيدة، وهي بكرية، لولادة طبيعية مفاجئة أمام الوحدة الصحية أثناء وجودها داخل مركبة «توك توك».

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إسحاق جميل إسحاق، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبإشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة دينا عماد، مدير الإدارة الصحية بكفر شكر.

وفور ملاحظة الحالة، تحرك الفريق الطبي على الفور، وقدم التدخلات الطبية اللازمة، حيث جرى فصل المولودة وربط الحبل السري وفقًا للإجراءات الطبية المتبعة، ثم نقل الأم وطفلتها إلى داخل الوحدة الصحية لاستكمال الرعاية الطبية والتعامل مع خروج المشيمة، مع متابعة العلامات الحيوية للأم والمولودة حتى استقرت حالتهما الصحية.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أن الأم وطفلتها تتمتعان بحالة صحية جيدة، مشيرة إلى أن سرعة التعامل مع الحالة منذ اللحظات الأولى أسهمت في الحفاظ على سلامتهما.

وتوجهت المديرية بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق الطبي بوحدة طب الأسرة بتصفا، وعلى رأسهم الدكتورة ندى والدكتور أسامة، وجميع أفراد الفريق، لما أظهروه من سرعة استجابة وكفاءة ومهنية في التعامل مع الحالة الطارئة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية استمرار رفع درجة الاستعداد بمختلف المنشآت الصحية، وتعزيز جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وسريعة للمواطنين.

الاسماعيلية

في واقعة إنسانية جديدة تعكس سرعة الاستجابة والجاهزية المهنية لفرق هيئة الإسعاف المصرية..نجح فريق إسعافي تابع لفرع الإسماعيلية في مساعدة شابة على وضع مولودها داخل سيارة الإسعاف، أثناء توجهها إلى المستشفى، وذلك عقب تلقي بلاغ استغاثة عبر الخط الساخن 123.

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تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى صباح اليوم السبت، عندما تلقت غرفة عمليات هيئة الإسعاف المصرية بلاغًا بشأن شابة في العقد الثاني من العمر بقرية «ك2 عزبة أبو الفضل» التابعة لمركز ومدينة أبو صوير، داهمتها آلام المخاض، وعلى الفور تحركت سيارة الإسعاف رقم 747، التابعة لتمركز فرع حي السلام، إلى موقع البلاغ.

وكان على متن السيارة فني القيادة أحمد خيري عنتر، والمسعف أحمد المحمدي الحنجور، حيث تمكن الفريق من الوصول إلى مكان الاستغاثة خلال نحو خمس دقائق.

وبفحص الحالة، تبين للمسعف أحمد المحمدي أن رأس المولود بدأت في الظهور، وأن عملية الولادة باتت وشيكة، ليبدأ الفريق في التعامل مع الحالة وفق الإجراءات والبروتوكولات الإسعافية المتبعة.

ونقل المسعف الأم بحذر إلى سيارة الإسعاف بمساعدة زميله فني القيادة أحمد خيري، وبالتزامن مع ذلك بدأت عملية الولادة داخل السيارة، حيث تولى المسعف متابعة الأم وطمأنتها وإرشادها، مع مراقبة علاماتها الحيوية بصورة مستمرة.

وفي الوقت نفسه، تعامل فني القيادة مع الموقف بهدوء وحذر، وخفّض سرعة السيارة تحسبًا لأي طارئ، حتى تمت عملية الولادة بصورة طبيعية وناجحة، وارتفع صوت المولود بالبكاء داخل سيارة الإسعاف، معلنًا وصوله إلى الحياة.

واستكمل الفريق الإسعافي الإجراءات اللازمة، حيث تم التعامل مع الحبل السري وتجفيف الطفل وتحفيزه ومتابعة انتظام تنفسه، إلى جانب استمرار متابعة العلامات الحيوية للأم، حتى الوصول إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وبمجرد وصول الأم وطفلها إلى المستشفى، اطمأن الفريق الطبي على حالتهما، وتلقى فريق الإسعاف كلمات الشكر والامتنان من الأم وذويها، تقديرًا لما قدمه من سرعة استجابة ورعاية خلال واحدة من أكثر اللحظات الحرجة.

في السياق ذاته، تابع الدكتور محمد طنطاوي، نائب مدير إقليم القناة وسيناء ومدير نموذج الإسماعيلية، مجريات الواقعة، مؤكدًا أن ما حدث يمثل نموذجًا عمليًا لما يتحلى به رجال الإسعاف المصري من مهنية وسرعة استجابة والتزام في التعامل مع الحالات الحرجة، معربًا عن اعتزازه بالمسعف أحمد المحمدي الحنجور وفني القيادة أحمد خيري عنتر، باعتبارهما بطلي هذه الواقعة.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية أن فرقها تعمل وفق بروتوكولات طبية وإسعافية معتمدة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى والحفاظ على سلامة الأرواح.

سيارة الإسعاف بلاغ استغاثة تفاصيل الواقعة الاسماعيلية القليوبية

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