الهيئة العامة للنظافة بالجيزة تقلم الأشجار شديدة الخطورة في الدقي

نفذت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، ممثلة في الإدارة العامة للحدائق، حملة مكثفة لتقليم وتهذيب الأشجار شديدة الخطورة بشارع المدينة المنورة التابع لحي الدقي.

وذلك في إطار التوجيهات العامة لرفع كفاءة الخدمات البلدية وتأمين السلامة العامة للمواطنين.

وشهدت الأعمال حضوراً ميدانياً من المهندس محمد صبري، مدير حدائق الدقي، والمهندسة ناهد العسقلاني، مدير عام الحدائق، وتحت إشراف ومتابعة مباشرة من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.

وتستهدف هذه الأعمال استبعاد الفروع والأشجار التالفة التي قد تشكل خطورة على أرواح المارين أو الحركة المرورية بالمنطقة، إلى جانب المساعدة في تحسين المظهر الحضاري وتنسيق المساحات الخضراء بالحي.