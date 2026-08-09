فقدنا قامة دبلوماسية.. البرلمان العربي ناعيا سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح

تقدم محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، باسمه وباسم أعضاء البرلمان العربي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأسرة الفقيد وذويه، وأعضاء سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، والشعب الفلسطيني الشقيق، في وفاة السفير دياب اللوح، الذي وافته المنية في القاهرة بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة وطنه وقضيته العادلة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن بالغ حزنه وأسفه لرحيل السفير دياب اللوح، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وفاة السفير دياب اللوح

وأشاد اليماحي بالسيرة الوطنية والدبلوماسية المشرفة للسفير الراحل، وما اتسمت به مسيرته من إخلاص وشجاعة في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل، مؤكدا أن الفقيد كان صوتا دبلوماسيا فلسطينيا حاضرا في الدفاع عن الحق الفلسطيني، ونموذجا في الالتزام الوطني والعمل المخلص من أجل فلسطين.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن رحيل السفير دياب اللوح يمثل خسارة كبيرة للدبلوماسية الفلسطينية وللعمل العربي المشترك، مشيرا إلى أن مسيرته ستظل شاهدة على عطاء وطني ودبلوماسي مخلص، وإيمان راسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.