انتهاء مسيرة مناضل.. دياب اللوح من دروب غزة إلى رحاب الدبلوماسية العربية

رحل عن عالمنا اليوم الأحد السفير الفلسطيني لدى جمهورية مصر العربية، دياب اللوح، عن عمر ناهز 68 عاما، بعد مسيرة طويلة من العمل الوطني والنضال والدبلوماسية، كرس خلالها سنوات حياته لخدمة القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومشروعه الوطني.

وجسد اللوح طوال مسيرته الوطنية والنضالية والدبلوماسية مواقف راسخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وظل متمسكا بحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة.

انخرط دياب اللوح في العمل الوطني الفلسطيني منذ صباه، وارتبط مبكرا بالعمل التنظيمي في حركة فتح، وعرف بمسيرته النضالية الطويلة، قبل أن يتعرض للاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة شبابه، باعتباره أحد أسرى الحركة الوطنية الفلسطينية.

ومع مرور السنوات، تدرج اللوح في مواقع العمل التنظيمي والإعلامي والفكري داخل حركة فتح، وتولى عددا من المسؤوليات، من بينها عضوية المجلس الثوري للحركة خلال الفترة من 1997 حتى 2009، ثم عضوية المجلس الاستشاري العام منذ عام 2009.

كما تولى رئاسة دائرة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية لحركة فتح في قطاع غزة من عام 1993 حتى 2005، وكان عضوا في اللجنة الحركية العليا للحركة في القطاع خلال الفترة نفسها.

وفي المجال الإعلامي، أسس اللوح وترأس تحرير أسبوعية الكرامة، الناطقة باسم حركة فتح في فلسطين، خلال الفترة من 1994 حتى 2005، كما شغل منصب مدير عام مركز الإعلام والمعلومات (MIC) بين عامي 2002 و2005.

وتولى كذلك عددا من المسؤوليات المرتبطة بالتعبئة الفكرية والعلاقات العربية والدولية والتوجيه السياسي، قبل انتقاله إلى العمل الدبلوماسي الرسمي.

مسيرة حافلة بالعطاء والنضال

بدأت مرحلة جديدة في مسيرة دياب اللوح مع انتقاله إلى العمل الدبلوماسي، حيث شغل عددا من المناصب سفيرا لدولة فلسطين في عواصم عربية وآسيوية.

فقد شغل منصب سفير دولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية من ديسمبر 2005 حتى أغسطس 2010، ثم عمل سفيرا في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية حتى سبتمبر 2013.

وفي سبتمبر 2013، تولى منصب سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اليمنية، واستمر في المنصب حتى مايو 2016، قبل أن ينتقل إلى موريتانيا سفيرا لدولة فلسطين خلال الفترة من يونيو 2016 حتى أكتوبر 2017.

وفي نوفمبر 2017، وصل اللوح إلى القاهرة سفيرا لدولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، كما تولى منصب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية حتى أبريل 2023.

شكلت القاهرة محطة بارزة في مسيرة دياب اللوح الدبلوماسية، حيث اضطلع خلال سنوات عمله بدور سياسي ودبلوماسي مكثف، خصوصا في الملفات المرتبطة بقطاع غزة.

ومثل اللوح دولة فلسطين في عمليات التنسيق المستمر مع القيادة المصرية بشأن القضايا الفلسطينية، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، فضلا عن متابعة العديد من الملفات السياسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وكان السفير الراحل يؤكد باستمرار أهمية ومحورية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، كما شدد في مواقف وتصريحات متعددة على رفض مخططات تهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وشارك اللوح خلال سنوات عمله في القاهرة في العديد من الفعاليات والمؤتمرات العربية والدولية، مدافعا عن حقوق الشعب الفلسطيني وداعما لمساعي تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

لم يقتصر اهتمام دياب اللوح على العمل السياسي والدبلوماسي، إذ حصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الصحافة والإعلام من جامعة الفارابي الكازاخستانية الحكومية.

كما ترك عددا من الدراسات والإصدارات التي تناولت قضايا سياسية وإعلامية وفلسطينية، من بينها: أوراق متناثرة، وآفاق سياسية، وتأثير الصحافة على صناعة القرار السياسي، والعلاقات الفلسطينية – الصينية، إلى جانب دراسة مسائل أساسية في الصين، التي جاءت في 15 بحثا.

وبرحيله، تطوي الساحة الفلسطينية صفحة أحد أبرز كوادرها الذين جمعوا بين العمل الوطني والتنظيمي والإعلامي والدبلوماسي، بعدما امتدت مسيرته لعقود ظل خلالها مدافعا عن القضية الفلسطينية وحاضرا في محطاتها السياسية والدبلوماسية المختلفة.