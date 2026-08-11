رئيس بلدية طرابزون يرد على انتقادات التعاقد مع صلاح: لا أملك سوى الابتسامة

رد أحمد متين جينج، رئيس بلدية طرابزون الكبرى، على الانتقادات التي وجهتها بعض وسائل الإعلام في إسطنبول إلى نادي طرابزون سبور، بسبب التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وأكد رئيس بلدية طرابزون دعمه الكامل للنادي، رافضًا الدخول في جدال مع وسائل الإعلام التي انتقدت الصفقة، مشيرًا إلى أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور هو السبب الحقيقي وراء حالة الجدل.

وقال أحمد متين جينج: «لا أرغب حتى في الدخول في جدال مع إعلام إسطنبول. أنا رئيس مدينة طرابزون، وسأواصل دعم طرابزون سبور حتى النهاية».

وأضاف: «السبب الحقيقي وراء عدم تقبّل إعلام إسطنبول للأمر هو انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، ولا أملك أمام ذلك سوى الابتسام وتجاوز الأمر».

وتأتي تصريحات رئيس بلدية طرابزون في ظل حالة الاهتمام الكبيرة التي أحدثها انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، والذي يمثل إضافة قوية للنادي من الناحيتين الفنية والجماهيرية، وسط ترقب كبير لظهور النجم المصري بقميص الفريق.