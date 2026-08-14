شهدت أسعار البيض في مصر اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 حالة من الاستقرار في الأسواق، وسط اهتمام متواصل من المواطنين بمتابعة أسعار أحد السلع الغذائية الأساسية، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الإنتاج المحلي وتوسع الاستثمارات في قطاع الدواجن.

أسعار البيض في مصر اليوم

ويأتي استقرار الأسعار في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لدعم صناعة الدواجن وتعزيز قدرتها الإنتاجية، من خلال توفير التمويلات الميسرة للمربين، ودعم مستلزمات الإنتاج، إلى جانب العمل على تطوير منظومة التربية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وتراوحت أسعار البيض في المزرعة بين 105 و107 جنيهات للطبق، بينما بلغت أسعار البيع للمستهلك نحو 120 جنيها للطبق الأبيض.

أسعار كرتونة البيض اليوم

وتراوحت أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم بين 120 و125 جنيها، فيما استقرت أسعار البيض الأحمر عند نحو 125 جنيها للطبق، بينما بلغ سعر طبق البيض البلدي نحو 150 جنيها.

ويأتي استقرار الأسعار بالتزامن مع ارتفاع معدلات إنتاج بيض المائدة في مصر، إذ ارتفع الإنتاج إلى نحو 16 مليار بيضة سنويا، مقارنة بنحو 14 مليار بيضة خلال العام السابق، وفق تصريحات الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

كما سجل إنتاج الدواجن البلدية نحو 360 مليون طائر، بزيادة تجاوزت 12%، بما يعكس نمو الطاقة الإنتاجية للقطاع ودوره في دعم احتياجات السوق المحلية.

دعم مربي الدواجن

وتواصل وزارة الزراعة جهودها لدعم العاملين في قطاع الثروة الداجنة، من خلال توفير تمويلات ميسرة للمربين بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، بهدف مساعدتهم على توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية، وفي مقدمتها الأعلاف والكتاكيت والأدوية واللقاحات البيطرية.

وتشمل برامج التمويل كذلك دعم تطوير عنابر التربية وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي للمربين.

أسعار البيض في مصر اليوم

استثمارات قطاع الدواجن

وشهد قطاع الدواجن في مصر توسعا ملحوظا على المستويين الاستثماري والإنتاجي خلال السنوات الأخيرة، إذ تجاوز حجم الاستثمارات في القطاع 200 مليار جنيه، وفق تصريحات الدكتور طارق سليمان.

ويضم القطاع أكثر من 27 ألف مزرعة متنوعة، تشمل مزارع إنتاج بيض المائدة ودواجن التسمين وأمهات الدواجن، إلى جانب الشركات المتخصصة في إنتاج أمهات وجدود الدواجن.

كما يوفر القطاع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 3.5 مليون مواطن، ما يعكس أهميته الاقتصادية إلى جانب دوره في توفير أحد مصادر البروتين الرئيسية للمواطنين.

نصيب الفرد من استهلاك البيض

ويبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر من بيض المزارع المحلية نحو 140 بيضة سنويا، وفق تصريحات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يعكس حجم الطلب المحلي على منتجات قطاع الدواجن.

وفي إطار دعم منظومة الإنتاج، نجحت الدولة في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية إلى نحو 2.3 مليار جرعة سنويا، مقارنة بنحو 120 مليون جرعة في السابق، وهو ما يدعم جهود الوقاية من الأمراض والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

أسعار البيض في مصر اليوم

التوسع في التصدير

وتعمل الدولة على دعم صناعة الدواجن باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، من خلال مساندة صغار المربين وكبار المنتجين، إلى جانب التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في الدول العربية والأفريقية والأسواق الدولية.

وتسعى وزارة الزراعة إلى تسريع إجراءات فتح أسواق خارجية جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج المحلي، خاصة مع النمو الملحوظ في الطاقة الإنتاجية للقطاع، وذلك بعد اعتماد مصر ضمن الدول التي تطبق نظام المنشآت الداجنة المعزولة وفق الضوابط المعتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

وتعكس تحركات أسعار البيض الحالية، إلى جانب نمو الإنتاج والاستثمارات، استمرار أهمية قطاع الدواجن في توفير احتياجات السوق المحلية، مع ارتباط الأسعار مستقبلا بتكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج وحجم المعروض والطلب وحركة الأسواق.