قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من ماريسكا بشأن إمكانية رحيل رودري
عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب
الغسالة أنهت حياة صغير في مغاغة بالمنيا.. ماذا حدث؟
أعلى درجة حرارة.. الحر الشديد في كوريا الجنوبية يتلف المحاصيل الزراعية
إصابة 15 شخصًا بحادث تصادم ميكروباص برصيف في مطروح
بسبب صلاة الفجر.. دقائق داخل المسجد تنقذ شابا من التفحم في حادث مروع بالسويس
الحرس الثوري يعلن تدمير مسيّرة من طراز MQ-9 في هرمزغان
أنغام تحيي حفلا استثنائيا في جدة وتطل على جمهورها عبر MBC مصر.. الليلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالرصاص منازل في ريف درعا الغربي
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية .. وحالة الطقس اليوم الجمعة
مصر وباكستان تبحثان خفض التصعيد وتعزيز التعاون الأمني والدفاعي
توفيق محمد على أعتاب الأهلي.. خطوة واحدة تفصل اللاعب عن الإعلان الرسمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار البيض في مصر اليوم

أسعار البيض في مصر اليوم
أسعار البيض في مصر اليوم
محمد غالي

شهدت أسعار البيض في مصر اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 حالة من الاستقرار في الأسواق، وسط اهتمام متواصل من المواطنين بمتابعة أسعار أحد السلع الغذائية الأساسية، بالتزامن مع تحسن مؤشرات الإنتاج المحلي وتوسع الاستثمارات في قطاع الدواجن.

أسعار البيض في مصر اليوم

ويأتي استقرار الأسعار في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لدعم صناعة الدواجن وتعزيز قدرتها الإنتاجية، من خلال توفير التمويلات الميسرة للمربين، ودعم مستلزمات الإنتاج، إلى جانب العمل على تطوير منظومة التربية وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية.

وتراوحت أسعار البيض في المزرعة بين 105 و107 جنيهات للطبق، بينما بلغت أسعار البيع للمستهلك نحو 120 جنيها للطبق الأبيض.

أسعار كرتونة البيض اليوم

وتراوحت أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم بين 120 و125 جنيها، فيما استقرت أسعار البيض الأحمر عند نحو 125 جنيها للطبق، بينما بلغ سعر طبق البيض البلدي نحو 150 جنيها.

ويأتي استقرار الأسعار بالتزامن مع ارتفاع معدلات إنتاج بيض المائدة في مصر، إذ ارتفع الإنتاج إلى نحو 16 مليار بيضة سنويا، مقارنة بنحو 14 مليار بيضة خلال العام السابق، وفق تصريحات الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

كما سجل إنتاج الدواجن البلدية نحو 360 مليون طائر، بزيادة تجاوزت 12%، بما يعكس نمو الطاقة الإنتاجية للقطاع ودوره في دعم احتياجات السوق المحلية.

دعم مربي الدواجن

وتواصل وزارة الزراعة جهودها لدعم العاملين في قطاع الثروة الداجنة، من خلال توفير تمويلات ميسرة للمربين بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، بهدف مساعدتهم على توفير مستلزمات الإنتاج الأساسية، وفي مقدمتها الأعلاف والكتاكيت والأدوية واللقاحات البيطرية.

وتشمل برامج التمويل كذلك دعم تطوير عنابر التربية وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي للمربين.

أسعار البيض في مصر اليوم

استثمارات قطاع الدواجن

وشهد قطاع الدواجن في مصر توسعا ملحوظا على المستويين الاستثماري والإنتاجي خلال السنوات الأخيرة، إذ تجاوز حجم الاستثمارات في القطاع 200 مليار جنيه، وفق تصريحات الدكتور طارق سليمان.

ويضم القطاع أكثر من 27 ألف مزرعة متنوعة، تشمل مزارع إنتاج بيض المائدة ودواجن التسمين وأمهات الدواجن، إلى جانب الشركات المتخصصة في إنتاج أمهات وجدود الدواجن.

كما يوفر القطاع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 3.5 مليون مواطن، ما يعكس أهميته الاقتصادية إلى جانب دوره في توفير أحد مصادر البروتين الرئيسية للمواطنين.

نصيب الفرد من استهلاك البيض

ويبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر من بيض المزارع المحلية نحو 140 بيضة سنويا، وفق تصريحات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يعكس حجم الطلب المحلي على منتجات قطاع الدواجن.

وفي إطار دعم منظومة الإنتاج، نجحت الدولة في رفع الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية إلى نحو 2.3 مليار جرعة سنويا، مقارنة بنحو 120 مليون جرعة في السابق، وهو ما يدعم جهود الوقاية من الأمراض والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

أسعار البيض في مصر اليوم

التوسع في التصدير

وتعمل الدولة على دعم صناعة الدواجن باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، من خلال مساندة صغار المربين وكبار المنتجين، إلى جانب التوسع في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات المصرية في الدول العربية والأفريقية والأسواق الدولية.

وتسعى وزارة الزراعة إلى تسريع إجراءات فتح أسواق خارجية جديدة لاستيعاب فائض الإنتاج المحلي، خاصة مع النمو الملحوظ في الطاقة الإنتاجية للقطاع، وذلك بعد اعتماد مصر ضمن الدول التي تطبق نظام المنشآت الداجنة المعزولة وفق الضوابط المعتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH).

وتعكس تحركات أسعار البيض الحالية، إلى جانب نمو الإنتاج والاستثمارات، استمرار أهمية قطاع الدواجن في توفير احتياجات السوق المحلية، مع ارتباط الأسعار مستقبلا بتكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج وحجم المعروض والطلب وحركة الأسواق.

أسعار البيض أسعار البيض في مصر اليوم البيض بيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة مايو

أطلق عليهم الرصاص.. القصة الكاملة لـ جريمة 15 مايو

ابنة قاتل مايو

بالأسماء .. ننشر بيانات ضحايا جريمة 15 مايو المروعة

أحد الضحايا

جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة

الاهلي

مفاجآت في صفقتي انضمام محمود صلاح وتوفيق محمد لـ الأهلي

عبد الله السعيد

ناقد رياضي: عبد الله السعيد لم يحترم تعاقده مع الزمالك.. وترحيب برحيل بيزيرا

هيثم حسن

هيثم حسن: هاتفي اشتعل بالاتصالات بعد مباراة الأرجنتين.. ومكالمة حسمت قراري

الغندور

خالد الغندور يثير الجدل بشأن موقف بتروجيت من صفقة توفيق محمد للأهلي

أسر الضحايا

متشحون بالسواد ومنهارون من البكاء.. مشاهد مأساوية لأسر ضحايا جريمة 15 مايو

ترشيحاتنا

بوجاتي DIVO

بوجاتي DIVO بقوة 1479 حصانا وسرعات هائلة.. صور

فورد F-150

أسعار ومواصفات فورد F-150 موديل 2026 في السعودية

اخبار السيارات

أخبار السيارات | تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري .. شاهد بايك BJ40 برو 2027 الجديدة

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

فيديو

تامر هجرس

متدين.. صناع فيلم "محمود التاني" يكشفون الوجه الآخر لتامر هجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد