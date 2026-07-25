طريقة عمل طاسة بيض بيتزا بالخطوات

تعد بيتزا البيض من الأكلات الصحية التي تفيد الجسم، ويمكن تحضير بيتزا البيض بخطوات بسيطة.

مقادير بيتزا البيض

6 بيضات مخفوقين

نصف كوب لبن

1 فلفل ألوان قطع صغيرة

50 جرام زيتون أسود مخلي شرائح

200 جرام جبنة موتزاريلا

100 جرام جبنة كريمي

150 جرام سلامي شرائح

ملح

فلفل

ربع ملعقة زعتر مجفف

ربع ملعقة بابريكا مدخنة

زبدة

طريقة تحضير طاسة بيض بيتزا

في بولة، أخلطي البيض مع الفلفل الأسود و اللبن و الملح و الزعتر و البابريكا

في وعاء شوحي الفلفل الألوان مع الزبدة ثم ضعي الزيتون و الجبنة الكريمي، ثم يضاف السلامي

ضيفي خليط البيض و الجبنة الموتزاريلا ثم تدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج و تقدم ساخنة