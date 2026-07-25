طريقة عمل طاسة بيض بيتزا بالخطوات

تعد بيتزا البيض من الأكلات الصحية التي تفيد الجسم، ويمكن تحضير بيتزا البيض بخطوات بسيطة.
مقادير بيتزا البيض
6 بيضات مخفوقين
نصف كوب لبن
1 فلفل ألوان قطع صغيرة
50 جرام زيتون أسود مخلي شرائح
200 جرام جبنة موتزاريلا
100 جرام جبنة كريمي
150 جرام سلامي شرائح
ملح
فلفل
ربع ملعقة زعتر مجفف
ربع ملعقة بابريكا مدخنة
زبدة
طريقة تحضير طاسة بيض بيتزا
في بولة، أخلطي البيض مع الفلفل الأسود و اللبن و الملح و الزعتر و البابريكا
في وعاء شوحي الفلفل الألوان مع الزبدة ثم ضعي الزيتون و الجبنة الكريمي، ثم يضاف السلامي
ضيفي خليط البيض و الجبنة الموتزاريلا ثم تدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج و تقدم ساخنة