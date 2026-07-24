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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق خلال الصيف

رائحة العرق
رائحة العرق
هاجر هانئ

لا أحد يحب رائحة العرق، ولا سيما تلك المنبعثة من منطقة الإبطين! إذ يمكن أن يسبب ذلك شعوراً بالحرج؛ فغالباً ما ينشأ هذا النوع من الروائح -التي نسعى جميعاً لتجنبها- نتيجةً لتفاعل العرق مع البكتيريا الموجودة على الجلد. 

علاجات منزلية للتخلص من رائحة الإبط الكريهة


إليك بعض العلاجات المنزلية للتخلص من رائحة الإبط الكريهة 

1. الشاي الأخضر

قد يساعد الشاي الأخضر في سد مسام الجلد وتقليل التعرق. وللقيام بذلك، انقع بضعة أكياس من الشاي الأخضر في ماء دافئ عند تحضير الشاي، ثم أخرج الأكياس وضعها تحت الإبطين لبضع دقائق بعد أن تبرد وتصل إلى درجة حرارة الغرفة. قد يساهم الاستخدام المنتظم لهذا العلاج في الحد من رائحة الإبط.

2. عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك الذي يقضي على البكتيريا، يمكنك عصر الليمون وخلطه بالماء، ثم صب الخليط في زجاجة رذاذ واستخدامه على منطقة تحت الإبطين للحد من الرائحة. وإذا لم تتوفر لديك زجاجة رذاذ، يمكنك وضع الخليط مباشرة على منطقة تحت الإبطين.

3. بيكربونات الصوديوم

قد تساعد بيكربونات الصودا في موازنة الأحماض الطبيعية للبشرة، مما يقلل من رائحة الإبطين، اخلط كمية صغيرة من بيكربونات الصودا مع الماء لتكوين عجينة شبه صلبة، ثم ضع العجينة على منطقة الإبطين واتركها حتى تجف، وبعد ذلك اغسلها.

4. خل التفاح

يحتوي خل التفاح على أحماض تساعد في القضاء على البكتيريا بفعالية؛ ولذا، يمكن استخدامه كعلاج منزلي للتخلص من رائحة الإبط الكريهة. وللقيام بذلك، قم بتخفيف بضع قطرات من خل التفاح في الماء، ثم ضع المحلول المخفف في زجاجة رذاذ ورشه على منطقة الإبط. وكبديل لذلك، يمكنك وضع الخليط على الإبطين باستخدام قطعة من القطن.

5. الكركم

يساعد الكركم في القضاء على البكتيريا التي تتفاعل مع العرق وتسبب رائحة كريهة، مما يجعله أحد العلاجات المنزلية الفعالة لمشكلة رائحة الإبطين. يمكنك تحضير عجينة من مسحوق الكركم بحيث لا تكون سائلة للغاية، ثم وضعها على منطقة الإبطين وتركها لبعض الوقت قبل شطفها. ويُعد الاستخدام المنتظم لهذه الطريقة علاجاً جيداً للتخلص من رائحة الإبطين.

6. الصابون المضاد للبكتيريا

قد يساهم الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة في الحد من رائحة الجسم؛ إذ تساعد الصابونيات المضادة للبكتيريا على تقليل أعداد البكتيريا الموجودة على الجلد، مما يقلل بدوره من احتمالية ظهور رائحة الجسم. وعند الاستحمام، احرص على التركيز على منطقة الإبطين وفركها جيداً للحد من الحمل البكتيري.
 

العرق رائحة العرق رائحة الإبط الكريهة خل التفاح الكركم

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