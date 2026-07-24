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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الآيس كوفي مثل الكافيهات في المنزل

الايس كوفي
الايس كوفي
ريهام قدري

تصدر الآيس كوفي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، مع ارتفاع درجات الحرارة ورغبة الكثيرين في تحضير المشروب المنعش في المنزل بنفس مذاق المقاهي، دون الحاجة إلى مكونات معقدة أو تكلفة مرتفعة.

ويعتمد سر نجاح الآيس كوفي على استخدام قهوة قوية التخمير، مع مكعبات ثلج كثيرة، وإضافة الحليب أو الكريمة حسب الرغبة، للحصول على قوام غني وطعم متوازن.

طريقة عمل الآيس كوفي مثل الكافيهات

المكونات:

2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان أو شوت إسبريسو.

60 مل ماء ساخن.

كوب حليب بارد.

1 إلى 2 ملعقة صغيرة سكر (حسب الرغبة).

مكعبات ثلج.

كريمة مخفوقة أو صوص كراميل أو شوكولاتة للتزيين (اختياري).


طريقة التحضير:

1. تُذاب القهوة والسكر في الماء الساخن جيدًا.


2. يُترك الخليط حتى يبرد تمامًا.


3. يُملأ كوب طويل بمكعبات الثلج.


4. يُسكب الحليب البارد فوق الثلج.


5. تُضاف القهوة ببطء للحصول على طبقات مميزة، ثم تُقلب قبل الشرب.


6. يمكن تزيين الوجه بالكريمة المخفوقة أو رشة كاكاو أو صوص الكراميل لإضفاء نكهة تشبه المقاهي.

نصائح للحصول على مذاق احترافي

استخدم قهوة إسبريسو أو قهوة مركزة للحصول على نكهة أقوى.

برّد القهوة قبل إضافتها إلى الثلج حتى لا يذوب بسرعة ويخفف الطعم.

يمكن استبدال الحليب كامل الدسم بحليب الشوفان أو اللوز أو قليل الدسم حسب الرغبة.

للحصول على قوام كريمي، أضف قليلًا من الكريمة السائلة أو استخدم الحليب المبخر.


وبهذه الخطوات البسيطة يمكنك تحضير آيس كوفي بطعم قريب من المقاهي، مع إمكانية التحكم في كمية السكر والسعرات الحرارية وفقًا لذوقك.

الآيس كوفي طريقة الايس كوفي ايس كوفي

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