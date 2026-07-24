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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع ارتفاع الحرارة.. نصائح مهمة لمرضى الضغط المنخفض لتجنب الدوخة والإغماء

مرضي الضغط المنخفض
مرضي الضغط المنخفض
ريهام قدري

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحذر الأطباء من زيادة خطر الإصابة بانخفاض ضغط الدم، خاصة لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من انخفاض الضغط بشكل مزمن، نتيجة فقدان الجسم للسوائل والأملاح بسبب التعرق.

ويوصي الخبراء بالحفاظ على ترطيب الجسم من خلال شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، وعدم انتظار الشعور بالعطش، مع تناول وجبات صغيرة ومتعددة بدلاً من الوجبات الكبيرة التي قد تؤدي إلى انخفاض الضغط بعد الأكل.

كما ينصح الأطباء بتجنب الوقوف لفترات طويلة أو النهوض بشكل مفاجئ من السرير أو الكرسي، والابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وارتداء ملابس خفيفة تسمح بتهوية الجسم.

ويؤكد المختصون أن زيادة تناول الملح قد تكون مفيدة لبعض مرضى انخفاض ضغط الدم، لكن يجب أن يكون ذلك وفقًا لتعليمات الطبيب، خاصة لمن يعانون من أمراض القلب أو الكلى.

وشدد الخبراء على ضرورة مراجعة الطبيب فورًا إذا صاحب انخفاض الضغط إغماء متكرر، أو ألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو استمرار الدوخة رغم تعويض السوائل، إذ قد تكون هذه الأعراض مؤشرًا على مشكلة صحية تستدعي التدخل الطبي.

المصدر mayo clinic

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