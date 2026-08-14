قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب غاز الهيليوم.. تفاصيل التحقيقات في حادث انفجار مول بالقاهرة الجديدة
جريمة هزت 15 مايو.. الصور الأولى لضحايا إطلاق النار على أسرة بالقاهرة
الحرب تشتعل.. القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين بالجوف
التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا يوم جمعة.. تأخير الساعة 60 دقيقة
دعاء للميت يوم الجمعة.. كلمات تفتح أبواب الرحمة
أخبار التوك شو| عبدالعاطي: نعتز بحفاوة الشعب التركي بمحمد صلاح.. حادث الإسماعيلية جرس إنذار.. مصطفى بكري: عمالة الأطفال قضية أمن اجتماعي
سعر عيار 21 في الآن
هجوم بمسيرات أوكرانية يتسبب في حريق بميناء روسي على البلطيق
خطوة بخطوة.. سجل الآن بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026
«المراقبة» لها قواعد.. قانون المحال العامة يحدد من يركب الكاميرات وأين تُحظر
محفوظ رمزي: التحول الرقمي في المنظومة الطبية أصبح ضرورة.. والمواطن من حقه الحصول على روشتة واضحة
تفاصيل سعر الدولار في السوق الرسمية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: انضمام مصر لاتفاقية التجارة التفضيلية خطوة لتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها، تمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور مصر الاقتصادي والتجاري في الأسواق الدولية، ودعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وقال «مرزوق» إن الاتفاقية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تمتلكه دول مجموعة الدول الثمانية من أسواق واعدة وقاعدة سكانية واقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أن تفعيل الاتفاقية بصورة فعالة يمكن أن يتيح فرصًا أكبر أمام الشركات والمصانع المصرية للوصول إلى أسواق الدول الأعضاء، وزيادة حجم التجارة البينية، بما يدعم مستهدفات الدولة لرفع معدلات التصدير وتعزيز موارد النقد الأجنبي.

خفض الرسوم الجمركية

 

وأضاف أن خفض الرسوم الجمركية وإزالة العوائق غير الجمركية وتيسير حركة السلع والاستثمارات، من شأنه أن يعزز تنافسية المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والدوائية والمنسوجات والمنتجات الزراعية، مع ضرورة العمل على الاستفادة من المزايا التفضيلية للاتفاقية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع المحلية.

وأشار النائب أشرف مرزوق إلى أن الاتفاقية لا تقتصر أهميتها على زيادة الصادرات، وإنما تمتد إلى دعم سلاسل الإمداد وتحسين خدمات النقل واللوجستيات وربط الأسواق، وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة واللوجستيات والاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكة الموانئ والمناطق اللوجستية، وشدد على أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة لتعظيم استفادة القطاعات الإنتاجية المصرية من الاتفاقية، تتضمن تعريف مجتمع الأعمال بالمزايا الجديدة، وتحديد السلع والقطاعات الأكثر قدرة على المنافسة، وتقديم الدعم الفني للمصدرين، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومجالس التصدير والغرف التجارية والقطاع الخاص.

وأكد «مرزوق» أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للاستفادة من هذه الاتفاقية، وأن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من توقيع الاتفاقيات التجارية إلى تعظيم العائد الاقتصادي منها، وتحويلها إلى فرص حقيقية لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار وخلق فرص العمل، مؤكدا على أن الانضمام إلى اتفاقية التجارة التفضيلية لدول الثمانية يمثل إضافة مهمة إلى شبكة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، ويعزز سياسة الدولة القائمة على تنويع الأسواق والشركاء التجاريين، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

أشرف مرزوق مجلس النواب الصادرات أسواق جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

صاحب السيارة والشاب

مش هتحرك إلا لما تخلص.. صاحب سيارة ينتظر بائع ملابس حتى ينتهي من بيع بضاعته: بياكل عيش بالحلال

جريمة

مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو

تنظيم الاتصالات

إيقاف هذه الخطوط بقرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات

تنسيق الجامعات 2026

جايب 60% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

موعد انتهاء الصيف

متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا

تنسيق المرحلة الثانية

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة

والتر بواليا

واقعة غريبة.. نادي عرعر ينهي تعاقد مهاجم الأهلي السابق بعد توقيع العقود

ترشيحاتنا

نيافة الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

رسامة ولقاءات أبوية.. الأنبا ميخائيل يترأس قداس دير الأنبا برسوم

حادث مول بالقاهرة الجديدة

"الصحة" تتابع الحالة الصحية لمصابي حادث مول بالقاهرة الجديدة

دورة تدريبية

الصحة تنظم ورشة عمل لتدريب 50 مدرباً للدعم النفسي بمنشآت الرعاية الصحية الأولية في 21 محافظة

بالصور

فستان لافت.. درة تستعرض رشاقتها

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد