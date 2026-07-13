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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صناع الخير تُجري 50 عملية جراحية وتوزع 900 نظارة طبية

صناع الخير
صناع الخير
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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 أجرت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أكثر من 50 عملية جراحية على الأسر الأولى بالرعاية بقرى محافظة البحيرة «زاوية غزال والمهدية وكوم الفرج»، على يد نخبة من الأطباء المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة، ضمن قوافل مبادرة «تمكين» والتي تُعد واحدة من أهم المبادرات التنموية والتي يتم تنفيذها بموجب بروتوكول تعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والعمل وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى بنك مصر الراعي الاستراتيجي للمبادرة.

توزيع 300 نظارة طبية على الأسر المستحقة بقرية التوفيقية بمركز إيتاي البارود

كما وزعت حوالي 300 نظارة طبية على الأسر المستحقة بقرية التوفيقية بمركز إيتاي البارود، ووزعت المؤسسة أيضاً أكثر من 600 نظارة طبية على الأسر الأولى بالرعاية بقرية البطحة بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، ضمن مبادرة «تمكين» بعد إجراء الكشوفات الطبية عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، ويأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على دعم الفئات الأولى بالرعاية والوصول لهم في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وشملت قوافل مبادرة «تمكين» توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من الحالات للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، باستخدام أحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب توزيع نظارات طبية بالمجان، حيث يأتي ذلك ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم القطاع الصحي، من خلال تنفيذ تدخلات متكاملة تشمل الكشف والعلاج والتوعية، بما يسهم في الحد من مسببات الإعاقة البصرية وتحسين جودة حياة المستفيدين.

وتواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية، تنفيذ مبادرة «تمكين» التي تأتي استكمالا لدور المؤسسة في بناء الإنسان المصري وتعزيز مفهوم العمل والإنتاج، من خلال مشروعات تنموية تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجا، اتساقاً مع رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.

وتستهدف مبادرة «تمكين» الوصول إلى مليون مواطن في 3 سنوات في مختلف القرى المصرية، حيث توفر تدريبات متنوعة للشباب على حرف السباكة والكهرباء مع منحهم شهادات معتمدة من وزارة العمل، وتسليمهم أدوات تمكنهم من ممارسة الحرف التي تعلموها، وأيضاً تدريب السيدات على الحرف اليدوية والتراثية كالتطريز والديكوباج والكروشيه والأحجار الكريمة، وأيضاً تنفيذ القوافل الطبية التي تستهدف توزيع نظارات طبية وإجراء عمليات جراحية للأسر المستحقة.

مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني الأهلي التنموي الأسر الأولى بالرعاية المبادرات التنموية الأطباء

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