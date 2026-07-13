غدًا .. عرض فيلم الخط الأصفر في ختام أسبوع فلسطين بـ الصحفيين

تختتم فعاليات «أسبوع فلسطين.. وعهد الله ما نرحل»، الذي تنظمه اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين في السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء 14 يوليو 2026، بعرض خاص للفيلم الفلسطيني القصير «الخط الأصفر»، وذلك بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.

الفيلم قصة وسيناريو وإخراج سعود مهنا، ومن إنتاج جمعية الإنسان التنموية، وقد صُوِّر بين خيام النزوح في غزة بمشاركة أطفال من غزة يؤدون أدوارهم بصفتهم أبطالًا حقيقيين، ويتناول المقاومة الرمزية لـ«الخط الأصفر»، الذي يمثل الحدود العازلة، التي فرضها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ويحظر على الفلسطينيين عبورها، مؤكدًا أن الثقافة والفن قادران على المقاومة، وتجاوز الألم، وصناعة الأمل.

ويشارك في الفيلم: حنين النجار، دعاء الدباس، براء القصاص، وسام النجار، مرام الدباس، نصر مهنا، ليلى السميري، سعاد أبو الحصين، علي شبير، وربا الدباس.

الفيلم من تصوير ومونتاج محمد خشان، وإدارة الإنتاج أحمد جمعة، وإدارة المونتاج محمد أبو ظاهر... والدعوة عامة.