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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لجفاف العين من غيرهم.. فهل أنت منهم؟

عوامل تزيد من إصابة
عوامل تزيد من إصابة بعض الأشخاص بجفاف العين

يحدث جفاف العين عندما لا تستطيع الدموع توفير الترطيب الكافي للعين، ما يتسبب في عدم إفراز العين للدموع، الأمر الذي يؤدي لالتهاب سطح العين وحدوث تلف فيه.

 

عوامل تزيد من إصابة بعض الأشخاص بجفاف العين

ويمكن أن تكون الدموع غير كافية وغير مستقرة لأسباب عدة، على سبيل المثال: قد يحدث جفاف العين إذا كانت الدموع التي تفرزها العين غير كافية أو كانت ذات جودة رديئة.

 

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ويؤدي جفاف العين إلى الشعور بعدم الراحة، إذا ظهرت عليك أعراض مرض جفاف العين، فقد تشعر بحرقة في عينيك، وقد تشعر بألم جفاف العين في مواقف معينة، مثل: ركوب الطائرة، أو أثناء وجودك في غرفة مكيفة الهواء، أو أثناء ركوب الدراجة، أو بعد الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لبضع ساعات.

وتتضمن العوامل التي تزيد من إصابة بعض الأشخاص بجفاف العين، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

- الأشخاص أكبر من 50 عامًا؛ حيث يميل إنتاج الدموع إلى الانخفاض كلما تقدمت في العمر، ويُعدُّ جفاف العيون أكثر شيوعًا بين الأشخاص ممن تجاوزوا عمر الـ 50.

 

 

- النساء تعاني من نقص الدموع أكثر شيوعًا، خاصةً إذا أُصبن بتغيرات هرمونية بسبب الحمل، باستخدام حبوب منع الحمل أو انقطاع الطمث.

- الذين يتبعون نظاما غذائيا يحتوي على نسبة قليلة من فيتامين (أ) الذي يوجد في الكبد والجزر والبروكلي (القرنبيط الأخضر)، أو يحتوي على نسبة قليلة من أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك والجوز والزيوت النباتية.

- من يرتدون عدسات لاصقة أو قاموا بإجراء جراحة العين الانكسارية سابقًا.

العين جفاف العين الترطيب الدموع النساء

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