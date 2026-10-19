رياض الخولي رئيسا للجنة التحكيم الرسمية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والذي من المقرر إقامته في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026، عن تولي النجم القدير رياض الخولي رئاسة لجنة تحكيم المسارات المسرحية الثلاثة بالمهرجان، في دورته الحادية عشرة.



ويُعد رياض الخولي أحد الفنانين الذين جمعوا بين الخبرة المسرحية والحضور المميز في الدراما التلفزيونية والسينما، وقدم خلال مسيرته الفنية الممتدة العديد من الأدوار التي تركت بصمة لدى الجمهور.



وُلد رياض الخولي في 29 بمحافظة المنوفية، وتخرج في قسم التمثيل بمعهد الفنون المسرحية عام 1976. وعمل في هيئة المسرح لسنوات، وشارك في عدد من العروض المسرحية، كما تعاون مع الفنان محمد صبحي في مجموعة من الأعمال المسرحية المهمة، من بينها مسرحية «وجهة نظر»، التي جسّد خلالها شخصية «مخلص».



وامتدت تجربته الفنية إلى السينما، حيث شارك في عدد من الأفلام البارزة، من بينها «السادة الرجال» عام 1978، و«الجحيم» عام 1980، و«طيور الظلام» عام 1995، كما جسّد شخصية عبد اللطيف البغدادي في فيلم «جمال عبد الناصر» عام 1999.

وفي الدراما التلفزيونية، شارك الخولي في أعمال متعددة، من بينها مسلسلات «ليالي الحلمية» و«هوانم جاردن سيتي» و«سلسال الدم» و«هوجان» و«الفتوة» و«ملحمة موسى» و«جزيرة غمام». وتجاوز رصيده الفني 170 عملًا متنوعًا، كما تولى منصب مدير المسرح الكوميدي خلال الفترة من 2001 إلى 2007، وعُيّن وكيلًا لنقابة المهن التمثيلية.



يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.



وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتدير الدورة الدكتورة إنجي البستاوي، بينما يرأس المنتج هشام سليمان اللجنة العليا. وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.