فوضى واشتباكات وسخرية على الهواء.. أحداث مثيرة للجدل في دوري أبطال أفريقيا

شهدت منافسات الدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا أحداثا مثيرة للجدل، بعدما خرجت بعض المباريات عن إطار المنافسة الرياضية، في ظل واقعة اقتحام جماهير مولودية الجزائر غرف الملابس ومحاولة الاعتداء على مدرب الفريق، إلى جانب اشتباك بين مدرب ويليتي الأنجولي وأحد أفراد الجهاز الفني لماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، فضلا عن إثارة معلق ليبي الجدل خلال مواجهة السويحلي والترجي التونسي.

اقتحام غرف الملابس ومحاولة الاعتداء على مدرب مولودية الجزائر

شهدت مباراة مولودية الجزائر أمام إينوغو رينجرز النيجيري أحداثا مؤسفة عقب صافرة النهاية، بعدما اقتحم عدد من جماهير الفريق الجزائري غرف تغيير الملابس، في محاولة للاعتداء على المدرب التونسي خالد بن يحيى.

وتدخلت قوات الدفاع المدني والشرطة النيجيرية وأفراد الأمن الموجودون في الملعب، من أجل إخراج المدرب من الموقف وإنقاذه من الجماهير الغاضبة، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق بهدفين دون رد.

وجاءت هذه الأحداث بعد سقوط مولودية الجزائر أمام إينوغو رينجرز بنتيجة 2-0، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، لتصبح مهمة الفريق الجزائري أكثر صعوبة قبل مواجهة الإياب.

وكان الفريق النيجيري قد حسم اللقاء بهدفين متأخرين، ليضع نفسه في موقف أفضل قبل مباراة العودة المقررة يوم 23 أكتوبر الجاري، والتي يسعى خلالها مولودية الجزائر لتعويض خسارته وانتزاع بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.

إصابة مدرب ويليتي بعد اشتباك مع مساعد مدرب صن داونز

وفي واقعة أخرى، شهدت مواجهة ويليتي الأنجولي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي توترا عقب نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، بعدما نشب اشتباك بين بيتو بيانكي، المدير الفني لفريق ويليتي، وستيف كومفيلا، مساعد مدرب صن داونز.

وتعرض بيانكي لإصابات استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط تقارير أشارت إلى تعرضه للاعتداء من أحد أفراد الجهاز الفني للفريق الجنوب إفريقي، عقب انتهاء المواجهة.

ولم تتضح جميع ملابسات الواقعة حتى الآن، في انتظار الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ما حدث عقب صافرة النهاية.

وعلى الصعيد الرياضي، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 0-0، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، ليبقى حسم بطاقة التأهل مؤجلا إلى لقاء الإياب، المقرر إقامته يوم 23 أكتوبر، حيث يتطلع الفريقان لتحقيق الفوز من أجل بلوغ دور المجموعات.

معلق ليبيا الرياضية يثير الجدل خلال مباراة السويحلي والترجي

وامتدت الوقائع المثيرة للجدل إلى التغطية التلفزيونية، بعدما أثار معلق قناة ليبيا الرياضية الجدل خلال مواجهة السويحلي الليبي والترجي التونسي، بسبب نطقه اسم حارس مرمى الفريق التونسي بشير بن سعيد بصورة مختلفة.

وجاءت الواقعة عندما وصلت الكرة إلى حارس الترجي، ليقول المعلق «بشير بن حزين» بدلا من «بشير بن سعيد»، وهو ما أثار تفاعلا وانتقادات، في واقعة وُصفت بأنها الثانية للمعلق خلال المباراة.

وعلى مستوى النتيجة، خسر الترجي التونسي أمام السويحلي الليبي بهدف دون رد، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا، ليصبح مطالبا بتعويض خسارته في لقاء العودة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 24 أكتوبر الجاري على الملعب الأولمبي برادس في تونس، حيث يسعى الترجي لقلب النتيجة وحجز مقعده في دور المجموعات، بينما يأمل السويحلي في الحفاظ على تقدمه ومواصلة مشواره القاري.