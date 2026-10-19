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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل محاولة أغتيال نجم بوليوود تايجر شروف

نجم بوليوود تايجر شروف
نجم بوليوود تايجر شروف
أحمد البهى

شهدت مدينة مومباي الهندية، أمس، محاولة إطلاق نار استهدفت سيارة نجم بوليوود تايجر شروف.

نجا الممثل من إصابات بطلقات نارية، بينما أُصيب سائقه وشخص آخر كان بالقرب من موقع الحادث.

أثار الحادث جدلًا واسعًا بعدما ظهرت رسالة وتسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي ينسبان المسؤولية عن الهجوم إلى أشخاص قالوا إنهم مرتبطون بعصابة لورانس بيشنوي، ووردت فيهما تهديدات مرتبطة بعلاقة شروف المهنية بالفنان سلمان خان.

وتولت فرقة الجرائم التابعة لشرطة مومباي التحقيق في الواقعة، مع فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة الباليستية، والتحقيق في كيفية تنفيذ الهجوم ومسار هروب المشتبه بهم. 

مدينة مومباي الهندية مومباي الهندية مومباي نجم بوليوود تايجر شروف تايجر شروف

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