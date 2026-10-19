تفاصيل محاولة أغتيال نجم بوليوود تايجر شروف

شهدت مدينة مومباي الهندية، أمس، محاولة إطلاق نار استهدفت سيارة نجم بوليوود تايجر شروف.

نجا الممثل من إصابات بطلقات نارية، بينما أُصيب سائقه وشخص آخر كان بالقرب من موقع الحادث.

أثار الحادث جدلًا واسعًا بعدما ظهرت رسالة وتسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي ينسبان المسؤولية عن الهجوم إلى أشخاص قالوا إنهم مرتبطون بعصابة لورانس بيشنوي، ووردت فيهما تهديدات مرتبطة بعلاقة شروف المهنية بالفنان سلمان خان.

وتولت فرقة الجرائم التابعة لشرطة مومباي التحقيق في الواقعة، مع فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والأدلة الباليستية، والتحقيق في كيفية تنفيذ الهجوم ومسار هروب المشتبه بهم.