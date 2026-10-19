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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمواصفات عالمية قطارات الخط الرابع للمترو.. صور

قطار الخط الرابع للمترو
قطار الخط الرابع للمترو
حسام الفقي

أعلن الدكتور طارق الجويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن وصول 6 قطارات جديدة بالخط الرابع لمترو الأنفاق من إجمالي 23 قطار للمشروع.

كشفت الهيئة القومية للأنفاق تفاصيل أول قطار مقرر تشغيله بالخط الرابع لمترو الأنفاق، أحد مشروعات النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة أنه مكيف بالكامل ومصمم بما يراعي احتياجات مختلف الفئات، بما في ذلك كبار السن والسيدات وذوو الإعاقة.

وأوضح أن الخط يمثل إضافة نوعية لمنظومة النقل الجماعي في مصر، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا يدعم التنمية العمرانية والسياحية، ويعزز الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة. ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار خطة شاملة لوزارة النقل لتعظيم مشروعات النقل الحضري والتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة والمستدامة لتلبية احتياجات الجمهورية الجديدة.

ويمتد مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 19 كم، ويضم 17 محطة تشمل 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر حتى محطة الفسطاط.

رئيس الهيئة القومية للأنفاق الهيئة القومية للأنفاق الخط الرابع لمترو الأنفاق

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