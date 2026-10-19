صحة المواطن على طاولة منتدى مصر 2026| توطين صناعة الدواء وتأهيل الكوادر في الصدارة

برلمانية: تقييم المنظومة الصحية يتطلب الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

برلمانية: تطوير القطاع الصحي يمثل أحد المحاور الأساسية للتنمية البشرية

نائبة: توطين صناعة الدواء ورفع كفاءة الكوادر الطبية ركيزتان أساسيتان لتطوير القطاع الصحي

تتصدر قضية “صحة المواطن” أولويات المناقشات المطروحة خلال فعاليات منتدى مصر 2026، من خلال جلسة تحمل نفس العنوان، المقرر انعقادها في اليوم الثاني للمنتدى، يوم 20 أكتوبر، والتي تستهدف تسليط الضوء على مسيرة تطوير المنظومة الصحية في مصر، وتقييم ما تحقق من إنجازات، ومناقشة التحديات التي لا تزال تواجه حصول المواطنين على خدمات طبية ذات جودة عالية.



وتتناول جلسة «صحة المواطن» نتائج المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي، ودور منظومة التأمين الصحي الشامل في تعزيز العدالة الصحية وتوسيع مظلة الرعاية الطبية، إلى جانب مناقشة الفجوات المتعلقة بجودة الخدمات الصحية والتحديات التي تواجه رحلة المريض، بدءًا من التشخيص وحتى الحصول على العلاج المناسب.



كما تناقش الجلسة أهمية توطين صناعة الدواء والتكنولوجيا الطبية، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتعزيز الأمن والسيادة الصحية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتسلط المناقشات الضوء على أولويات المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز منظومة الوقاية قبل الإصابة بالأمراض، ورفع كفاءة الكوادر الطبية، وتحقيق الاستدامة المالية والإدارية للمشروعات الصحية، بما يضمن الحفاظ على ما تحقق من تطور في القطاع، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة لطرح رؤى عملية لتطوير المنظومة الصحية، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن نجاح جهود الإصلاح يرتبط بترجمة التوصيات إلى برامج تنفيذية واضحة، تتضمن أهدافًا قابلة للقياس ومؤشرات لمتابعة النتائج، بما ينعكس على توافر الدواء وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

أكدت النائبة هبة لطيف، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ملف الرعاية الصحية يمثل أحد الملفات الحيوية المرتبطة مباشرة بجودة حياة المواطنين، مشيرة إلى أن تقييم المنظومة الصحية يتطلب الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكفاءة المنشآت الصحية، وقدرتها على تلبية احتياجات المرضى.

تطوير منظومة الرعاية الصحية

وأشارت" لطيف" في تصريحات خاصة بشأن ملف صحة المواطن ضمن نقاشات منتدى مصر 2026، إلى أن تطوير منظومة الرعاية الصحية لا يقتصر على التوسع في إنشاء المستشفيات والمنشآت الطبية، وإنما يمتد إلى تحسين جودة الخدمة، وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة، وضمان وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية بصورة عادلة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشددت عضو النواب على أهمية التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصحي، وفي مقدمتها توفير التمويل اللازم، ودعم الأطقم الطبية، وتحسين مستوى الخدمات داخل المستشفيات، إلى جانب تعزيز الرقابة على جودة الأداء، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في الارتقاء بصحة المواطنين.



من جانبها، أكدت النائبة دعاء البنا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لطرح رؤية متكاملة لمستقبل القطاع الصحي في مصر، وتحديد أولويات تطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق على القطاع.



وأوضحت" البنا" في تصريحات خاصة، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع في إنشاء المنشآت الصحية إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، من خلال رفع كفاءة المستشفيات القائمة، وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية، وتحسين مستوى التشغيل، وتوفير الكوادر المؤهلة، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأشارت عضو النواب إلى أن تطوير القطاع الصحي يمثل أحد المحاور الأساسية للتنمية البشرية، نظرًا لارتباط صحة المواطنين بقدرتهم على العمل والإنتاج، مؤكدة أهمية تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية، وتوجيه الاستثمارات الصحية إلى المجالات الأكثر احتياجًا.



وشددت على أهمية أن تتضمن مخرجات المنتدى آليات عملية للتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وفي مقدمتها توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليل قوائم الانتظار، وتحسين مستوى الخدمات داخل المستشفيات الحكومية.



في سياق متصل، أكدت النائبة شيرين عبد العزيز، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر يتطلب التحرك على مسارين متكاملين، أولهما دعم توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وثانيهما الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الطبية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز قدرة المنظومة على تلبية احتياجات المواطنين.



وأوضحت، أن توطين صناعة الدواء يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الدوائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أهمية دعم الاستثمارات في الصناعات الدوائية، وتشجيع البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأضافت عضو النواب أن تحقيق الاستدامة في توفير الأدوية يتطلب تطوير سلاسل الإمداد، وتحسين منظومة التخطيط للاحتياجات الدوائية، ودعم التصنيع المحلي وفق معايير الجودة المعتمدة، بما يضمن استمرارية توافر المستحضرات الطبية وتقليل احتمالات حدوث نقص في الأصناف الأساسية.

وأشارت إلى أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي خطة لتطوير القطاع الصحي، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض والفنيين، وتطوير برامج التعليم الطبي، وتأهيل الكوادر للتعامل مع التقنيات الحديثة.