الوداد المغربي يقترب من إقالة سيرجيو بريتو بعد البداية المتعثرة في الدوري

بات مستقبل البرتغالي سيرجيو بريتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي، مهددا، في ظل اتجاه إدارة النادي لإنهاء التعاقد معه، بسبب تراجع النتائج خلال الجولات الأولى من منافسات الدوري المحلي، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية مغربية.

وأوضح موقع "البطولة" المغربي أن إدارة الوداد تستعد للإعلان عن فسخ عقد المدرب البرتغالي، بعد التعثر الأخير أمام أمل تزنيت، بالتعادل بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت الطرفين أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

نتائج الوداد تضع بريتو تحت الضغط

ولم تكن انطلاقة سيرجيو بريتو مع الوداد على مستوى تطلعات الجماهير والإدارة، بعدما استهل الفريق مشواره بالخسارة أمام وداد تمارة بنتيجة 3-1، قبل التعادل دون أهداف مع المكانسي.

وحقق الوداد انتصاره الوحيد حتى الآن على حساب الدفاع الحسني الجديدي، بنتيجة 2-0، لكنه عاد إلى نزيف النقاط في الجولة الرابعة، بالتعادل أمام أمل تزنيت، لتزداد الشكوك حول مستقبل المدير الفني البرتغالي مع الفريق.

بريتو يتمسك بمنصبه رغم أنباء الرحيل

وفي المقابل، أبدى سيرجيو بريتو تمسكه بالاستمرار في قيادة الوداد، رغم التقارير التي تحدثت عن اقتراب رحيله، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة أمل تزنيت.

وأكد المدرب البرتغالي أن مستوى الفريق يشهد تحسنا تدريجيا من مباراة إلى أخرى، مشيرا إلى أن علاقته الجيدة باللاعبين تمثل أحد أسباب رغبته في مواصلة مهمته وعدم مغادرة منصبه في الوقت الحالي.

موقف الوداد في جدول الدوري المغربي

ويحتل الوداد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المغربي، بعدما خاض أربع مباريات، حقق خلالها فوزا واحدا، وتعادل في مباراتين، مقابل خسارة واحدة.

وتسببت النتائج التي سجلها الفريق في بداية الموسم في زيادة الضغوط على الجهاز الفني، وسط ترقب لموقف إدارة النادي النهائي بشأن مستقبل بريتو، وما إذا كانت ستقرر إنهاء مهمته خلال الفترة المقبلة.