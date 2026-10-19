تعرف على تفاصيل الجلسة الأولى من فعاليات منتدى مصر 2026

قال عمرو شهاب، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من العاصمة الإدارية الجديدة، إن "منتدى مصر 2026" يُعقد بتوجيهات وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 150 من صناع القرار، ونحو 8 آلاف شاب وممثل عن قطاعات الدولة المختلفة، بهدف وضع السياسات العامة والإنجازات الحكومية على طاولة التقييم.

وأضاف شهاب أن فعاليات اليوم الأول تركز على بناء الإنسان المصري، وتبدأ بجلسة بعنوان "ماذا يتعلم أبناؤنا؟"، لمناقشة مدى تأهيل التعليم للشباب لمواكبة التكنولوجيات الحديثة، وربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل ومعدلات التوظيف والتنمية.

جهود الدولة والخدمات المقدمة على حياة المواطنين

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" أن المنتدى يتيح للشباب عرض أفكارهم ومناقشتها مع المسؤولين، وتقييم الفجوات بين السياسات الحكومية والنتائج المحققة، إلى جانب بحث كيفية انعكاس جهود الدولة والخدمات المقدمة على حياة المواطنين، ومدى شعورهم بالتغيير على أرض الواقع.