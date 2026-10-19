بمشاركة أكثر من 150 شخصية من صناع القرار.. محاور منتدى مصر تمس المواطن المصري

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من العاصمة الجديدة، إن "منتدى مصر 2026" يمثل حدثًا مهمًا في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، موضحًا أن المنتدى يتضمن أكثر من 16 جلسة حوارية، بمشاركة أكثر من 150 شخصية من صناع القرار، ونحو 8 آلاف مشارك.

وأضاف الغنام أن جلسات اليوم الأول تركز على محور "بناء الإنسان المصري"، من خلال مناقشة ملفات التعليم والشباب والرياضة، إلى جانب القضايا المرتبطة بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن المنتدى يناقش أيضًا دعم الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية، ويفتح المجال للحوار المباشر بين المسؤولين والمواطنين.

وأوضح مراسل "إكسترا نيوز" أن المناقشات تستهدف مراجعة السياسات الحكومية وتحديد آليات تنفيذ مخرجات الحوار، بما يشمل وضع جداول زمنية للتطبيق، لافتًا إلى أهمية تناول رؤية مصر 2030 بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة متنوعة من الشباب ومختلف الفئات.