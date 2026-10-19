برلمانية: منتدى مصر 2026 فرصة لتحسين جودة الخدمات الطبية وتقليل قوائم الانتظار

أكدت النائبة دعاء البنا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لطرح رؤية متكاملة لمستقبل القطاع الصحي في مصر، وتحديد أولويات تطوير منظومة الرعاية الصحية، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الإنفاق على القطاع.



وأوضحت" البنا" في تصريحات خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع في إنشاء المنشآت الصحية إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، من خلال رفع كفاءة المستشفيات القائمة، وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية، وتحسين مستوى التشغيل، وتوفير الكوادر المؤهلة، بما يضمن تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية



وأشارت عضو النواب إلى أن تطوير القطاع الصحي يمثل أحد المحاور الأساسية للتنمية البشرية، نظرًا لارتباط صحة المواطنين بقدرتهم على العمل والإنتاج، مؤكدة أهمية تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية والبشرية، وتوجيه الاستثمارات الصحية إلى المجالات الأكثر احتياجًا.



وشدد النائب على أهمية أن تتضمن مخرجات المنتدى آليات عملية للتعامل مع أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، وفي مقدمتها توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقليل قوائم الانتظار، وتحسين مستوى الخدمات داخل المستشفيات الحكومية.