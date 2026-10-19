انطلاق فعاليات منتدى مصر 2026 تحت شعار "نظرة لليوم.. ورؤية للغد"

قالت درية عاطف، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن "منتدى مصر 2026" يستعد لانطلاق فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، صاحب الدعوة لعقد المنتدى، الذي يستهدف توفير منصة للحوار الوطني حول مسارات التنمية والشراكة، بمشاركة مواطنين وخبراء وصنّاع قرار وبرلمانيين وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وأضافت عاطف أن المنتدى يستمر لمدة ستة أيام حتى 24 أكتوبر الجاري، ويتضمن 16 جلسة حوارية، ويناقش في يومه الأول محور "بناء الإنسان"، من خلال جلسات مخصصة للتعليم والشباب والرياضة والثقافة، إلى جانب ورشتي عمل حول تنظيم الأسواق وبرنامج الحوار الاقتصادي الوطني.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن المناقشات ستستعرض إحصاءات ومؤشرات رسمية لقياس أثر البرامج والسياسات والخدمات على حياة المواطنين، وتحديد ما تحقق من إنجازات وما يحتاج إلى مزيد من الجهود، مشيرة إلى أهمية مخرجات المنتدى التي ستترجم إلى توجيهات وقرارات يجري تنفيذها مباشرة.