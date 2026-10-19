منتدى مصر.. مطالب بخطط واضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن نجاح منتدى مصر يتوقف على قدرته على فتح نقاش جاد حول القضايا التي تمس حياة المواطنين، وتقديم خطط واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع ضمان الشفافية وإتاحة الفرصة للرأي والرأي الآخر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» إن منتدى مصر يأتي في إطار مبادرة تستهدف تعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، واستعراض ما تحقق من إنجازات، ومناقشة التحديات القائمة وأولويات المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تحويل المؤتمر إلى منتدى يتيح المشاركة الإلكترونية للمصريين يمثل خطوة مهمة لتوسيع دائرة الحوار، خاصة مع مشاركة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا.

وأضاف أن المنتدى على مدار ستة أيام، يتناول مجموعة من الملفات المهمة، من بينها الاقتصاد والإسكان والصحة والتعليم والتأمين الصحي، مؤكدا أن المطلوب لا يقتصر على استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية، وإنما يمتد إلى وضع تصورات عملية لمعالجة المشكلات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أن ملفات الإسكان والعلاج والدواء والتعليم والدين العام تأتي في مقدمة القضايا التي تشغل الرأي العام، لافتًا إلى أهمية الإجابة عن تساؤلات المواطنين بشأن ارتفاع أسعار العقارات، ومدى قدرة الشباب على الحصول على وحدات سكنية مناسبة، إلى جانب تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير الخدمات الطبية والأدوية.