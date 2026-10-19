«صباح الخير يا مصر» يرصد فعاليات منتدى مصر 2026 ومناقشات أولويات التنمية

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» فعاليات منتدى مصر 2026، الذي تنطلق فعالياته اليوم الاثنين 19 أكتوبر، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري، لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالتنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين، واستعراض نتائج العمل الحكومي وأولويات المرحلة المقبلة.

ويأتي المنتدى في إطار توسيع دائرة الحوار والمشاركة المجتمعية، والاستماع إلى آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين، بما يسهم في تحديد القضايا ذات الأولوية ووضع تصورات للتعامل معها خلال الفترة المقبلة.

ويتناول المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها الاقتصاد وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والحماية والأمان المجتمعي، والتنمية المتكاملة، إلى جانب ملفات الأمن الغذائي والمائي والطاقة وتنمية المواهب.