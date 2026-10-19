مصطفى السعداوي: منتدى مصر يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى

أكد الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، أهمية منتدى مصر ودوره في بناء الإنسان من مختلف الجوانب، مشيرًا إلى أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الوعي وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا التي تسهم في تنمية المجتمع.

وأوضح السعداوي صباح الخير يا مصر، أن منتدى مصر يمثل مساحة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول القضايا المرتبطة ببناء الإنسان، بما يساعد على تنمية الفكر والثقافة وتعزيز الوعي لدى مختلف فئات المجتمع.

وأشار إلى أن بناء الإنسان يتطلب الاهتمام بمختلف الجوانب المعرفية والفكرية والثقافية والاجتماعية، بما يسهم في تكوين شخصية متكاملة قادرة على التعامل مع التحديات والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع.

وشدد على أهمية المنتديات في فتح آفاق جديدة للحوار والاستفادة من خبرات المتخصصين، بما يدعم نشر الوعي وترسيخ القيم الإيجابية، ويعزز دور الإنسان في تحقيق التنمية.

واختتم بالتأكيد على أن الاهتمام ببناء الإنسان من جميع الجوانب يمثل ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، وأن منتدى مصر يمكن أن يسهم في دعم هذا التوجه من خلال ما يطرحه من قضايا ورؤى وأفكار.