وكيل حقوق الشيوخ: منتدى مصر 2026 يعزز ثقافة الحوار والاستماع إلى مشكلات المجتمع

أكد المهندس ياسر قورة، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن إنطلاق منتدى مصر 2026 اليوم الآثنين يمثل فرصة مهمة لتعزيز ثقافة الحوار المجتمعي، والاستماع إلى مختلف الآراء والرؤى بشأن القضايا التي تهم المواطنين، بما يسهم في الوصول إلى حلول واقعية للتحديات التي تواجه المجتمع.

وقال قورة إن تنظيم مثل هذه المنتديات يعكس أهمية فتح قنوات التواصل بين مختلف فئات المجتمع، والاستماع إلى مشكلاتهم واحتياجاتهم بما يساعد على تحديد الأولويات ووضع تصورات قابلة للتنفيذ للتعامل مع التحديات المختلفة.

وأضاف أن الحوار يمثل أحد الأدوات المهمة لبناء جسور الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، خاصة عندما يقوم على تبادل الآراء والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، وتحويل المناقشات إلى خطوات عملية تستجيب لاحتياجات الشارع المصري.

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إلى أن التعامل مع مشكلات المجتمع يتطلب مشاركة حقيقية من مختلف الأطراف، والاستفادة من الخبرات والأفكار المطروحة، بما يعزز الوعي المجتمعي ويدعم جهود التنمية.

وشدد قورة على أهمية استمرار المبادرات والفعاليات التي تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم وطرح مشكلاتهم، مؤكدا أن الاستماع إلى المواطنين يمثل خطوة أساسية نحو صياغة سياسات أكثر استجابة لاحتياجاتهم، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتحسين جودة الحياة.

وينطلق اليوم الإثنين 19 أكتوبر ولمدة 6 أيام، منتدى مصر 2026 كأحد أهم المنصات الوطنية الشاملة للحوار حول مستقبل الدولة المصرية، في توقيت بالغ الأهمية تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية على المستويين الداخلي والخارجي.