وكيل محلية النواب: نتمنى أن يخرج منتدى مصر بمخرجات جيدة تفيد المواطن

قال النائب نادر الداجن ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن منتدى مصر يؤكد أن الدولة تقدم ما لديها لصالح المواطن وهو أمر محمود ، ونحن كنواب نقدره جدا.

وأشار الداجن في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دور الحكومة والبرلمان هو تحسين جودة حياة المواطن ، وهذا الهدف الأساسي نسعى إليها كلنا، ونتمنى أن يخرج المنتدى بمخرجات جيدة تفيد المواطن.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة بدأت إطلاق مبادرة حياة كريمة 1 ، ونحن الآن نبدأ في حياة كريمة 2 وحياة كريمة 3 لتطوير 4000 قرية على مستوى مصر، وكان الأولوية فيها لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ، وهذا أمر ممتاز ولم يحدث من قبل ، خاصة وأننا قمنا بعمل طفرة هائلة في الصرف الصحي وقفزنا به من نسب غير مقبولة إلى نسب جيدة جدا.

واختتم: لدينا بعض المحافظات تم توصيل الصرف الصحي فيها إلى أكثر من 95 % ، ولدينا في معظم المحافظات أكثر من 99 % مياه شرب ، و لذلك فإننا نتحدث الآن عن تحسين جودة حياة المواطن وهي أولوية أولى لدى الحكومة والبرلمان.

ومن المقرر أن يناقش منتدى مصر في قاعة القمة في اليوم الثاني 20 أكتوبر 2026 محور التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن والتنمية الحضرية والعمرانية.

وتعرض الجلسة أثر جهود التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة في تحسين جودة حياة المواطن، وتتناول تطوير العشوائيات، ومبادرة حياة كريمة وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان والطرق والنقل وخدمات البنية التحتية وأثرها على المواطن. تحاول الجلسة الإجابة على تساؤل رئيسي: ما هي مستهدفات الدولة للفترة المقبلة في مجال تعزيز البنية الحضرية والعمرانية وأثر ذلك على المواطن؟